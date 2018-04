Cyberpunk 2077 - Spielt möglicherweise in der Ich-Perspektive - Gerücht

Die Gerüchteküche ist am Kochen, Cyberpunk 2077 soll laut Insider-Quellen eine Egoperspektive erhalten. Zudem soll ein Feature das Laufen an Wänden ermöglichen - ein klassischer Wallride.

Aktuellen Gerüchten zufolge könnten wir in Cyberpunk 2077, dem neuen RPG von CD Projekt Red, aus der Ich-Perspektive spielen. Dies berichtet nun die Webseite GamePressure, die laut anonymer Quelle sogar noch ein weiteres Detail erfahren haben möchten. So könnte es neber der First-Person-Sicht sogar die Möglichkeit zum Wallrun geben, den wir beispielsweise aus Titanfall oder Overwatch (Lucio) kennen.

First-Person und Wallride?

Allem voran eine Egoperspektive wäre äußerst bemerkenswert, wo wir doch in der Reihe von The Witcher stets in der Third-Person-Perspektive spielten. Womöglich könnten auch mehrere Perspektiven zum Einsatz kommen. Das ist heutzutage auch schon fast Gang und Gäbe. Beispielsweise verfügt der Action-Shooter Star Wars Battlefront 2 über einen ausgereiften Perspektivenwechsel. Selbst in MMOs wie beispielsweise World of Warcraft können die Spieler prinzipiell in der Egoperspektive spielen.

Laut Resetera sei diese Annahme nicht verwunderlich, da das Entwicklerstudio schon 2013 über solche Ideen der dualen Perspektiven-Implementation nachgedacht hätte. Ob Cyberpunk 2077 schließlich einen ähnlichen Weg geht wie Deus Ex, Prey und Co., werden wir womöglich schon auf der kommenden E3 2018 beantworten können.

Cyberpunk 2077 Auf E3 2018 zu sehen, erstes Gameplay kommt - Report