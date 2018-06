Cyberpunk 2077 - Soll auf PS4 und Xbox One großartig aussehen

Die bisherigen Reaktionen von Journalisten zu der 50-minütigen Demoversion von Cyberpunk 2077 sprechen eine klare Sprache. Auch wir haben uns den Titel vor Ort zeigen lassen und sind beeindruckt.

Angeischts der ersten bewegen Szenen, gingen viele Spieler davon aus, dass Cyberpunk 2077 für die kommende Konsolengeneration erscheinen muss. Der polnische Entwickler hat vor wenige Tagen in einem Interview allerdings bereits klargestellt, dass der Titel für PS4 sowie Xbox One und natürlich den PC erscheinen wird.

Cyberpunk 2077 Ciri bekommt eventuell Gastauftritt!

Die Präsentation des Sci-Fi-Rollenspiels lief zwar auf einem High-End-Rechner, wie CD Projekt RED ebenfalls bekannt gegeben hat, doch das Action-RPG soll auch auf der PS4 sowie der Xbox One eine sehr gute Figur machen.

"Es ist die aktuelle Generation unserer eigenen Engine - und ehrlich gesagt, wir arbeiten noch immer am Rendering, also hoffe ich, dass wir noch mehr herausholen können," so CEO Marcin Iwiński.