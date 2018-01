Cyberpunk 2077 - Soll einen beeindruckenden Soundtrack erhalten

Um den Soundtrack zu Cyberpunk 2077 zu komponieren hat Entwickler CD Projekt RED anscheinend ein ehemaliges sowie ein aktives Mitglied der US-Rockband Guns N' Roses mit ins Boot geholt.

Was wäre ein riesiges Action-Rollenspiel wie Cyberpunk 2077 ohne einen entsprechenden und vor allem passenden Soundtrack? Zwar wissen wir weiterhin nicht, wann der Titel, der derzeit bei dem polnischen Entwickler CD Projekt RED entsteht, erscheinen wird, prominente Musiker sind aber offenbar bereits an Bord.

Cyberpunk 2077 Auf E3 2018 zu sehen, erstes Gameplay kommt - Report

Bryan Mantia und Melissa Reese

Einträge auf IMDB (1,2) verraten nun, dass Bryan (Brain) Mantia und Melissa Reese an der musikalischen Untermalung des Rollenspiels beteiligt sind. Dabei handelt es sich um ein ehemaliges und ein aktives Bandmitglied von Guns N' Roses. Gamern sei gesagt, dass beide zuvor bereits an den Soundtracks von "Bloodborne", "Twistet Metal" und "Infamous: Second Son" gearbeitet haben.

Mantia hat seine Mitarbeit an Cyberpunkt 2077 bereits innerhalb eines Interviews bestätigt, seitens Reese gibt es noch keine offizielle Bestätigung. Laut Mantia sei das Projekt recht herausfordernd, weil die Entwickler nach Kompositionen suchen würden, die man so zuvor noch nicht gehört hat. Man suche Musik, die im Jahre 2077 gespielt werden könnte. Konkrete Details zu der Musikrichtung liefert der Musiker zwar nicht, er deutet aber an, dass es in Richtung "weißes Rauschen" gehen könnte.

Unsere Meinung: Da zu dem Spiel bislang nicht viel bekannt ist, können wir uns auch den dazu passenden Soundtrack nur sehr schwer vorstellen. CD Projekt RED hat in der Vergangenheit bei The Witcher 3 aber bereits eindrucksvoll bewiesen, dass sie in der Lage sind einen besonderen Soundtrack zum Spiel zu liefern.