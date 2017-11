Cyberpunk 2077 - Rollenspiel wird über Online-Komponenten verfügen

Entwickler CD Projekt RED arbeitet bereits seit längerer Zeit an dem Rollenspiel Cyberpunkt 2077, zu dem es bisher nur wenige Informationen gab. Laut Geschäftsführer Adam Kiciński werde der Titel aber definitiv über Online-Komponenten verfügen.

Ab und an dringen einige kleine Informationen zu dem Rollenspiel von CD Projekt RED Cyberpunkt 2077 an die Öffentlichkeit, sonderlich viel wissen wir bisher trotzdem nicht über den Titel. Doch jetzt gibt es neue Infos, die von keinem geringeren stammen, als Adam Kiciński, dem Geschäftsführer des polnischen Entwicklerstudios.

Dieser verriet in einem aktuellen Interview mit der polnischen Webseite Strefa Inwestorow, dass der Titel definitiv über Online-Elemente verfügen wird. Allerdings ging er nicht weiter auf diese Thematik ein und lässt damit reichlich Platz für Spekulationen. "Wir wollen in neuen Bereichen experimentieren, denen wir uns bei The Witcher noch nicht zugewandt haben". In den bisherigen Witcher-Ablegern gab es bisher keine Online-Komponente und auch bei der DLC-Politik verfolgte der Entwickler stets eine klare Linie. Insofern ist es schwer zu sagen aber auch durchaus interessant, welche neuen Wege die Verantwortlichen mit Cyberpunkt einschlagen möchten.

"Ich kann nicht viel über Cyberpunk sagen, doch unsere Ambitionen sind sehr groß, weil das einfach der Modus ist, mit dem wir arbeiten. Wir wollen uns steigern und sind daran interessiert, dass Cyberpunk kommerziell noch bedeutsamer wird."

Wir können also nur hoffen, dass CD Projekt RED den eigenen Grundsätzen auch weiterhin treu bleibt und derzeit stark diskutierte und gerne genutzten Mechaniken wie Lootboxen aus dem Weg geht.

