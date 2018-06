Cyberpunk 2077 - Rollenspiel könnte einen Multiplayer erhalten

Zwar bestätigen die entsprechenden Stellenausschreibungen nicht, dass es tatsächlich einen Multiplayer für Cyberpunk 2077 geben wird. Allerdings scheint es so als würde der Entwickler den Grundstein dafür legen. Möglicherweise werden die neuen Mitarbeiter aber auch an einem bislang noch unangekündigten Projekt arbeiten.

Nun gibt es neue Hinweise die vermuten lassen, dass CD Projekt RED an einem Multiplayer für das Sci-Fi-Rollenspiel werkelt. So sucht das Studio auf der Job-Seite nach einem Network Programmer sowie einem Senior Technology Programmer. Bevorzug werden Bewerber, die bereits Erfahrung mit der Entwicklung von Multiplayer-Shootern gesammelt haben.

Ende 2017 verriet Adam Kiciński, Geschäftsführer des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt RED, dass Cyberpunk 2077 definitiv über Online-Elemente verfügen wird. Allerdings ging er nicht weiter auf diese Thematik ein und ließ damit reichlich Platz für Spekulationen. "Wir wollen in neuen Bereichen experimentieren, denen wir uns bei The Witcher noch nicht zugewandt haben". In den bisherigen Witcher-Ablegern gab es bisher keine Online-Komponente und auch bei der DLC-Politik verfolgte der Entwickler stets eine klare Linie.

