Cyberpunk 2077 - Muss noch erfolgreicher werden als The Witcher 3

CD Projekt RED hofft bei Cyberpunk 2077 auf einen einschlagenden Erfolg. Das nächste große Rollenspiel muss sich häufiger verkaufen als The Witcher 3. Grund dafür sind vor allem steigende Produktionskosten.

CD Projekt RED muss mit Cyberpunk 2077 erfolgreicher sein als mit dem Rollenspiel-Hit The Witcher 3. Grund dafür sind stark steigende Produktionskosten, wie Firmenchef Adam Kiciński erklärte.

Knappe 85 Millionen US-Dollar habe man für The Witcher 3 ausgegeben, ein Anteil von 25 Millionen US-Dollar war auf direkte Kosten der Produktion zurückzuführen. Kiciński glaubt, dass Cyberpunk 2077 diese Summe noch einmal übertreffen wird.

Cyberpunk 2077 CD Projekt RED: "Kein Bullshit. Wir überlassen die Gier anderen"

Ambitionierter und teurer

Cyberpunk 2077 soll nicht nur teurer, sondern auch deutlich ambitionierter und umfangreicher werden. Das Setting solle Kicińskis Prognose nach dafür auch deutlich mehr Umsatzpotenzial aufweisen.

Mehr als 300 Personen arbeiten an Cyberpunk 2077, ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung soll erst kürzlich erreicht worden sein. Ein Releasetermin soll weder in diesem noch im nächsten Jahr bekannt gegeben werden.

Cyberpunk 2077 Infos zum Release-Termin erst 2019