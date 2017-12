Cyberpunk 2077 - Infos zum Release-Termin erst 2019

Cyberpunk 2077 wird nicht vor dem Jahr 2019 einen Release-Termin erhalten, damit rückt die Veröffentlichung des Sci-Fi-Rollenspiels in ferne Zukunft.

In den letzten Wochen gab es immer mal wieder kleinere und größere Infohäppchen zu dem Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 des polnischen Entwicklers CD Projekt RED. Witcher-Fans, die auf den nächsten großen Hit hoffen, sollten sich an dieser Stelle aber besser erst einmal hinsetzen. Denn in naher Zukunft ist mit dem Titel nicht zu rechnen.

Laut Studio-Chef Adam Kicinski müssen wir noch mehr als ein Jahr auf die offizielle Release-Ankündigung warten. Dies verriet Kicinski in einem aktuellen Interview mit dem polnischsprachigen Magazin Puls Bizesu (via Gamingbolt). Weder 2017 noch 2018 werde sich das Studio zu dem Veröffentlichungsdatum äußern. Entsprechend ist mit einem entsprechenden Datum frühestens 2019 zu rechnen. Damit dürfte der Release-Termin in ferner Zukunft liegen und ihr könnt in der Zwischenzeit ganz entspannt die drei Witcher-Teile durchspielen.

Da stellt sich aber auch die Frage, warum der Titel bereits in diesem frühen Stadium der Entwicklung angekündigt worden ist. Bereits im Jahre 2012 hat das Team von CD Projekte RED den Titel bestätigt. Auch der Studio-Chef ist der Meinung, dass die Ankündigung deutlich zu früh stattgefunden hat und man sich damit definitiv keinen Gefallen getan hat.

Insgesamt mache das Studio aber sehr gute Fortschritte und die Spiel-Engine von Cyberpunk 2077 sei zum Beispiel schon fertiggestellt.

