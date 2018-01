Cyberpunk 2077 - Erste Reaktion des Twitter-Accounts nach mehreren Jahren

Nach mehreren Jahren wurde von dem offiziellen Twitter-Account zu Cyberpunk 2077 wieder etwas getwittert. Möglicherweise ein Hinweis darauf, dass wir in Kürze neue Informationen präsentiert bekommen?

Frische Infohäppchen zu CD Projekt REDs Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 sind eher selten. Das liegt vor allem daran, dass der Titel bereits im Jahr 2012, und damit deutlich zu früh, von dem verantwortlichen polnischen Entwickler offiziell bestätigt worden ist. Entsprechend ist mit einem Release-Termin nicht vor 2019 zu rechnen.

Cyberpunk 2077 Muss noch erfolgreicher werden als The Witcher 3

Erste Reaktion des Twitter-Account nach mehreren Jahren

Nun, nach mehr als vier Jahren, ist der offizielle Twitter-Account von Cyberpunk 2077 reaktiviert worden. Die Entwickler haben durch ein einfaches "Beep" die Aufmerksamkeit erneut auf sich gezogen. Unklar ist, ob das Lebenszeichen auf Twitter nun bedeutet, dass es in naher Zukunft neue Informationen zu dem Titel geben wird.

*beep* — Cyberpunk Game (@CyberpunkGame) 10. Januar 2018

Cyberpunk 2077 soll noch umfangreicher und dadurch auch teurer als The Witcher 3 ausfallen. Dafür soll das Setting laut Firmenchef Adam Kicińskis Prognose aber auch deutlich mehr Umsatzpotenzial aufweisen. Insgesamt arbeiten mehr als 300 Personen an dem Action-Rollenspiel. Erst vor kurzem sei ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung erreicht worden.

Wir können also weiterhin gespannt sein, wann wir erste handfeste Informationen zu Cyberpunk 2077 präsentiert bekommen. Wir halten euch auf PlayNation.de selbstverständlich weiterhin auf dem Laufenden.

Cyberpunk 2077 Infos zum Release-Termin erst 2019