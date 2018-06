Cyberpunk 2077 - Erscheint für PS4 und Xbox One

Die Entwickler von CD Projekt RED haben nun klargestellt, dass Cyberpunk 2077 für die aktuelle Konsolengeneration PS4 und Xbox One sowie den PC erscheinen wird.

Offenbar wird derzeit bereits an der neuen Konsolengeneration gearbeitet, die womöglich auf den Namen PS5 sowie Xbox 2 bzw. Xbox Scarlett hören wird. So wird beispielshalber das erst vor kurzem im Vorfeld der E3 angekündigte Rollenspiel The Elder Scrolls 6 höchstwahrscheinlich für die Next-Gen-Konsolen erscheinen, da die Hardware der aktuellen Generation nicht für die Ambitionen und Ideen des Entwicklers ausreicht.

The Elder Scrolls 6 Wird für Next-Gen-Konsolen erscheinen

Cyberpunk 2077 für PS4 und Xbox One

Ein weiterer Vertreter für Next-Gen-Hardware könnte das Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 darstellen, das in Rahmen der diesjährigen E3 zum ersten Mal näher beleuchtet worden ist. Während es bei Sonys Präsentation einen Render-Trailer zu sehen gab, bekamen Journalisten hinter verschlossenen Türen hingegen eine 50-minütige Demoversion zu Gesicht.

Offensichtlich waren die bewegten Bilder zu dem Titel recht beeindruckend, weshalb zahlreiche Fans angenommen haben, dass der Titel für PS5 sowie Xbox Scarlett erscheinen wird. In einem Interview mit den Kollegen von Gameinformer haben sich schließlich die Entwickler in Form von Quest-Designer Patrick Mills zu Wort gemeldet und eine klare Antwort auf die Frage gegeben.

"Ich habe gehört, dass eine Menge Leute [Cypberpunk 2077 für Next-Gen-Konsolen] das sagen", so Mills. "Die aktuelle Konsolengeneration ist unser Ziel. Wir streben neben Xbox One und PlayStation 4 natürlich auch den PC an."

Das muss allerdings nicht zwangsläufig heißen, dass das Rollenspiel nicht auch für die kommende Konsolengeneration erscheinen könnte.

