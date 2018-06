Cyberpunk 2077 - E3-Demo lief auf einem Highend-Rechner

Auf der E3 2018 in Los Angeles bekamen ausgewählte Journalisten eine Demoversion von Cyberpunk 2077 zu sehen. Mittlerweile ist bekannt, auf welchem System diese Präsentation lief und welche Hardware dafür zum Einsatz kam.

Bekanntermaßen bekamen Journalisten auf der diesjährigen E3 hinter verschlossenen Türen eine 50-minütige Demoversion zu dem Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 zu sehen. Seitdem stellt sich die Frage, auf welchem System die Demo lief.

Wie unter anderem die Kollegen von PC Games Hardware sowie The Dark Side of Gaming berichten, lief die Demo auf einem PC mit einem Intel i7-8700K mit Standardtakt (3,70 Ghz) mit 32 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie einer Nvidia GeForce GTX 1080 Ti.

Diese Infos wurden von der zuständigen Community Managerin "Alicja" von CD Projekt RED auf dem offiziellen Discord-Server bestätigt. Die verwendeten Grafikeinstellungen, die Auflösung oder die Framerate der Demo wurden bislang jedoch nicht bekannt gegeben. Geschätzt wird, dass die Demo in einer 4K-Auflösung mit 30 Bildern in der Sekunde über den Bildschirm "flimmerte".

Unterhalb haben wir für euch die gesamte verbaute Hardware des E3-Rechners aufgelistet, auf dem die Cyberpunk 2077 E3 2018-Demo lief.

Marcin Iwiński, Mitbegründer und Co-CEO von CD Projekt RED, teilte in einem Interview mit Jason Schreier von Kotaku mit, dass die Demo ein "echter Build" sei.

"Die Demo, es ist keine Demo-Demo in Bezug darauf, dass es ein künstliches Stück Inhalt ist, das für die Zwecke der Show entwickelt wurde. Das ist eigentlich ein Build des Spiels... eigentlich ist es überraschend, dass es ein echter Build ist, also haben wir hier nichts vorgetäuscht, und wir hatten eine Menge... wir haben dieses Gespräch niemals geführt, aber wir hatten eine Menge Feedback in Form von Previews, wo Leute genau dies bemerkt haben... Das sieht nicht vorgerendert oder nach einem Fake aus."