Cyberpunk 2077 - Auf E3 2018 zu sehen, erstes Gameplay kommt - Report

Offenbar werden wir auf der E3 2018 erstes Gameplay zu Cyberpunk 2077 präsentiert bekommen. Das berichtet ein polnisches Magazin unter Berufung auf anonyme Quellen beim Entwickler CD Projekt RED. Cyberpunk 2077 ist das neueste Spiel des Witcher-Studios.

Lange Zeit herrschte regelrechte Funkstille rund um Cyberpunk 2077, das neueste Spiel der Entwickler von The Witcher 3. Nun soll es auf der E3 2018 erstes Gameplay zu sehen bekommen, wie ein polnisches Magazin berichtet.

Auf der Messe werde zudem eine erste spielbare Demo präsentiert, wie zwei anonyme Quellen geleakt haben sollen. Die Präsentation erfolge allerdings lediglich für Journalisten hinter verschlossenen Türen, die Allgemeinheit könne nicht daran teilnehmen.

Es ist dennoch wahrscheinlich, dass Cyberpunk 2077 einen Platz auf einer der Pressekonferenzen erhält. Am ehesten dürfte die Microsoft-Konferenz in Frage kommen, auf der auch schon Gwent und The Witcher 3 gezeigt wurden.

Eine Demo wäre alles andere als unerwartet, immerhin arbeitet CD Projekt RED mittlerweile seit mehr als zwei Jahren an dem Spiel. Erst letzte Woche erregte man mit einem wie aus dem Nichts veröffentlichen Tweet enorme Aufmerksamkeit:

