Cyberpunk 2077 - Demo sei früher als Alpha, Release noch Jahre entfernt?

Wann erscheint Cyberpunk 2077? Diese Frage ist zwar noch nicht abschließend geklärt, aber der Release erfolgt womöglich später, als es der eine oder andere angenommen haben könnte.

Erst kürzlich konnte die internationale Fachpresse einen ersten Blick auf Cyberpunk 2077 werfen. Auch wenn der aktuelle Build hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde, so war das Feedback doch insgesamt mehr als positiv. Aber auch wenn das Spiel schon jetzt relativ weit fortgeschritten erscheint, könnte es sich dabei nur um einen Trugschluss handeln.

Einem aktuellen Bericht zufolge, der via Bankier.pl veröffentlicht wurde, spricht Adam Kiciński (CEO von CD Projekt RED) über den Stand dieses Demo-Builds. Er beschreibt die Demo mit "früher noch als Alpha-Build" und gibt zu verstehen, dass die "finale Qualität noch nicht erreicht" sei. Deshalb würde sie auch nicht der Öffentlichkeit gezeigt werden. Der Finanzchef von CD Projekt RED äußert sich ebenfalls diesbezüglich:

"Das ist der meist polierte Teil des Spiels, den wir bislang haben. Vorbereitet, um es Leuten außerhalb des Unternehmens zu zeigen."

Weiter gibt er an, dass ein größeres Marketingbudget für Cyberpunk 2077 vorhanden sei als bei The Witcher 3. Sie haben "Geld zurückgehalten", um es in einem neuen Projekt sinnvoll zu investieren. Dass es sich hierbei um Erwirtschaftetes aus The Witcher 3 handelt, liegt wohl relativ nahe.

Release weit entfernt

Am Ende ist die Frage noch offen, an welchen Stellen bisher gespart wurde, um die aktuelle Demo zu präsentieren oder wie andere Teile des Spiels aussehen würden. Aus dieser Meldung geht jedoch klar hervor, dass das Spiel insgesamt noch lange nicht auf dem Stand ist wie die gezeigte Demo. Und das wiederum könnte auf einen Release deuten, der noch viel weiter in der Zukunft liegt, als viele womöglich angenommen haben.

Bei solch einem ambitionierten und vielversprechenden Projekt dürfte es wohl nur wenige Spieler stören, wenn es noch ein wenig auf sich warten lässt. Solange das Endprodukt so überzeugt wie The Witcher 3 seinerzeit, versteht sich.

