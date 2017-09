Cyberpunk 2077 - Angeblich vielfach größer als The Witcher 3

Ein angeblicher Insider teilte weitere Informationen zum neuen Spiel von CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, mit. Demnach sei das Spiel viermal so groß wie ihr letzter Rollenspiel-Hit The Witcher 3.

Bereits 2013 kündigte das Team von CD Projekt Red an, dass sie an einem Spiel namens Cyberpunk 2077 arbeiten, das in einer dystopischen Zukunft spielen soll. Viele weitere Informationen gab es jedoch seitdem nicht und eine offizielle Präsentation hat ebenfalls noch nicht stattgefunden.

Vielfach größer als The Witcher 3

Nun wurden zumindest weitere Brotkrumen in Richtung der wartenden Fangemeinde geworfen. Ein angeblicher Insider teilte neue Informationen mit, die sich auf Cyberpunk 2077 beziehen und angeblich der Wahrheit entsprächen. Demnach sei das gesamte Spiel viermal so groß wie The Witcher 3. Auch das aus The Witcher 3 bekannte saisonale System werde wieder eingesetzt, um die Karten zu erstellen und sie möglichst unterschiedlich und abwechslungsreich zu gestalten.

Ein weiterer interessanter Fakt ist, dass die Welt dynamisch zerstörbare Bereiche enthalten soll. So könnte es passieren, dass während eines Kampfes Teile der Umgebung zerstört werden. Wenn man zu einem späteren Zeitpunkt an den Ort zurückkehrt, werden Roboter und Androiden an den Schäden arbeiten und diese im Laufe der Zeit komplett reparieren.

Bisher sind die Informationen als reine Gerüchte anzusehen, aber erscheinen durchaus wahrscheinlich. Auch wann die offizielle Enthüllung des Spiels stattfinden wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Denkbar wäre die E3 2018 oder gar die PlayStation Experience, die noch im Dezember 2017 abgehalten wird. Man darf weiterhin gespannt sein.

