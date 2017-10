Cuphead - Release-Zeitpunkt für PC und Xbox One bekannt

Der Comic-Plattformer Cuphead feiert bereits morgen seinen weltweiten Release. Die Entwickler haben nun via Twitter bekanntgegeben, wann der Titel genau veröffentlicht wird.

Viele Spieler haben vielleicht schon vom kommenden Plattformer Cuphead gehört. Der Titel kommt nicht nur in einem liebevollen Comic-Look daher, er weist unter anderem auch noch einen knackigen Schwierigkeitsgrad auf. Der Look erinnert an die Comics der 1930er Jahre.

Der Titel erscheint bereits am morgigen Tage, am 29. September 2017. Die Verantwortlichen aus dem Hause Studio MDHR haben nun auch den genauen Zeitpunkt bekanntgegeben, wann der Titel für die Xbox One und den PC veröffentlicht wird.

Hey #Cuphead fans! In case you didn’t know, Cuphead will be launching at a single time around the world at 6:00 a.m. PT on Sept. 29! pic.twitter.com/1NxzFzQnBb — Studio MDHR (@StudioMDHR) 27. September 2017

Allem voran wird das Spiel weltweit erscheinen und dies geschieht um 1 PM GMT, was hierzulande bedeutet, dass das Spiel um 15 Uhr unserer Zeit an den Start geht. Ein digitaler Kauf ist für die PC oder Xbox One möglich, und mit dem Feature Xbox Play Anywhere könnt ihr es im Anschluss sogar auf beiden Plattformen spielen.

Das Spiel befindet sich bereits seit einiger Zeit in Entwicklung, so wurde es bereits 2014 das erste Mal während einer Pressekonferenz von Microsoft präsentiert. Seitdem haben die Entwickler sämtliches Feedback verbaut.

