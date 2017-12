Cuphead - Mehr als 2 Millionen verkaufte Einheiten

Der Comic-Plattformer Cuphead hat stattliche Verkaufszahlen vorzuweisen. Jüngst hat Studio MDHR die aktuelle Stückzahl bestätigt und sich für die Verkäufe bedankt.

Cuphead ist für viele Spieler eines der Titel, die noch lange Zeit im Gedächtnis bleiben werden. Mit dem einzigartigen Comic-Look der 1930er Jahre und einem gnadenlosen Gameplay haben sich die Entwickler von Studio MDHR einen Weg in die Herzen vieler Spieler gebahnt.

Cuphead, hohe Verkaufszahl

Und jetzt haben sie mit dem Titel einen neuen Meilenstein erreicht. Satte zwei Millionen Kopien haben sie insgesamt auf der Xbox One und dem PC verkauft. Das haben sie so innerhalb eines offiziellen Blog-Posts kommuniziert. Und das kommt für viele wahrscheinlich gar nicht mal so überraschend. So durfte sich Cuphead bereits innerhalb der ersten zwei Wochen nach dem Release mit der ersten Million brüsten. Die Verkäufe sprechen ganz offensichtlich für sich.

"Wir dachten nicht mal in unseren wildesten Träumen daran, dass unsere verrückten kleinen Charaktere von so vielen Fans aus aller Welt aufgenommen werden."

Des Weiteren sprachen die Entwickler von Studio MDHR darüber, dass sie über das positive Feedback und die Verkaufszahlen überrascht seien. Was sie abseits von Cuphead planen und ob es eine Fortsetzung geben wird, ist bisher noch nicht bekannt.

