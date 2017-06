The Culling - Erscheint im Juni für die Xbox One

Der Battle Royale-Titel The Culling soll im Juni als Bestandteil des Preview-Programmes auch für die Xbox One veröffentlicht werden. Bisher kann der Early Access-Titel lediglich auf dem PC gespielt werden.

Sonderlich gutes Feedback hat der Battle-Royale-Titel The Culling seitens der Community bisher nicht bekommen. Kritisiert worden sind vor allem die zahlreichen Update, die des Öfteren mehr Schaden angerichtet haben, als Fehler auszubügeln. Dementsprechend negativ fallen die Reviews der meisten Steam-User aus. Allerdings befindet sich der Titel derzeit noch in der Early Access-Phase.

Nun hat Entwickler Xavian mitgeteilt, dass The Culling auch für die Xbox One erscheinen wird - zunächst allerdings als Bestandteil des Preview-Programmes. Ähnlich wie auf dem PC, erhaltet ihr also erst einmal eine noch unfertige Version. Diese soll bereits am 02. Juni 2017 freigeschaltet werden und dann zum Spielen bereit stehen.

Laut der Verantwortlichen wurde viel Aufwand betrieben, um den Titel für die Xbox One umzusetzen. Vor allem in die möglichst beste Umsetzung der Steuerung sei viel Zeit investiert worden.

