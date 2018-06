The Culling 2 - Xaviant kündigt Nachfolger an

Entwicklerstudio Xaviant kündigt via Twitter einen offiziellen Nachfolger zum Battle-Royale-Abenteuer an. The Culling 2 befindet sich in Produktion, viele Informationen gibt es bisher noch nicht.

Der Battle-Royale-Titel, der wohl am ehesten an die Tribute von Panem oder dem Originalbuch Koushun Takami erinnert, ist wohl The Culling. Obgleich die Spielerzahlen von The Culling gegen Ende alles andere als rosig aussahen, lässt es sich das Entwicklerstudio Xaviant nicht nehmen, eine Fortsetzung zu produzieren. The Culling 2 ist nunmehr offiziell bestätigt!

Die Entwickler haben es am gestrigen Tage via Twitter bekanntgegeben. Allzu viele Informationen zum Release gibt es jedoch noch nicht. Wie es dazu kommt, ist ein wenig fraglich. Die Server von The Culling sind zwar noch online, aber mit einem Peak von 33 Spielern in den letzten 24 Stunden könnte man womöglich sagen, dass der Titel bereits von der Bildfläche verschwunden ist und das schon eine ganze Weile. Der zuletzt höchste Peak von 2000 Spielern, der erwähnenswert wäre, fand im April 2017 statt, danach sahen die Zahlen recht dürftig aus. Aber womöglich haben die Entwickler ausreichend Ideen für eine vollwertige Abwandlung des ersten Teils. Wir dürfen gespannt sein, was wir hier am Ende serviert bekommen.

Und falls ihr nicht wisst, ob der Battle-Royale-Titel für euch geeignet ist, dann legen wir euch unseren Test wärmstens ans Herz. Hier haben wir das Online-Survival-Spiel mal unter die Lupe genommen!

