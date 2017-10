CS:GO - Update reduziert Kosten für Revolver und Dual Berettas

Die Verantwortlichen hinter CS:GO arbeiten weiter an dem Taktik-Shooter und veröffentlichten jüngst ein Update, das die Kosten der Dual Berettas und des Revolvers absenkt. Zudem ist es jetzt möglich, ein Fadenkreuz in T-Form zu erstellen.

Der allseits bekannte Taktik-Shooter Counter Strike: Global Offensive oder kurz CS:GO erhält abermals ein Update, das einige Neuerungen im petto hat. So wurden allem voran die Pistolen abgeändert. Der Revolver kostet nicht mehr 700 und die Dual Berettas nicht mehr 500 Dollar. Der Revolver ist künftig für 600 Dollar zu haben und der Preis der Dual Berettas bezieht sich auf 400 Dollar, beide Pistolen kosten also 100 Dollar weniger.

Die Eigenschaften der Waffen wurden in diesem Update nicht abgeändert. Beide Waffen wurden verhältnismäßig selten gespielt. Möglicherweise sind sie für die Spieler nun interessanter oder eine Alternative. Vor allem in den Pistol-Rounds können sie nun problemlos gemeinsam mit Granaten getragen werden. Das könnte etwas am Verhalten der Spieler ändern, aber das muss sich erst mit der Zeit herausstellen.

Die nächste große Änderung ist die Einführung der Konsolen-Kommandos, was euch das Einstellen eines Fadenkreuzes ermöglicht, das einer T-Form gleicht. Neben kleineren Änderungen wurden zudem noch diverse Fehler behoben. Hier geht es zu den offiziellen Patch Notes.

Patchnotes zum neuen CS:GO-Update

[ GAMEPLAY ]

– Fixed rare cases when smoke would not extinguish fire when it bounces between the flames.

– Reduced the height at which smoke grenades that bounce off of walls can extinguish flames.

– Fixed a bug where bullets could sometimes fail to penetrate player arms.

– Reduced price by $100 for both the Revolver (now $600) and Dual Elites (now $400).

[ MISC ]

– Fixed gloves not appearing on certain custom maps that skip default equipment.

– Added an option cl_crosshair_t for a T-shaped crosshair.

– Fixed StatTrak™ music kits not showing StatTrak™ logo in limited time offers.

– Fixed a case where certain cheats could approximate the random seed used on the game server.

– Added a way to acquire a worldwide CS:GO license for accounts running outside of CS:GO Launcher.

