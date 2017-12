CS:GO - Shooter könnte einen Survival-Modus erhalten

Es gibt Hinweise darauf, dass auch Entwickler Valve auf den Erfolgszug von PUBG aufspringen möchte und Counter-Strike: Global Offensive mit einem entsprechenden Battle-Royale-Modus ausstatten wird.

Battle-Royale-Spiele erfreuen sich derzeit allergrößter Beliebtheit, egal ob Minecraft, DayZ, H1Z1, Fortnite oder eben Playerunknown's Battlegrounds. Nun könnte mit Valve ein weiterer Entwickler hinzukommen, der auf den Hype Train aufspringt.

Erhält der Taktik-Shooter einen Battle-Royale-Modus?

So haben Dataminer in dem Quellcode des Multiplayer-Shooters Counter-Strike: Global Offensive Hinweise auf einen Battle-Royale-Modus gefunden. Die Vermutungen sind von dem YouTube-Kanal Valve News Network innerhalb eines entsprechenden Videos verbreitet worden. Darin wird von ungewöhnlichen Funden in den Spieldateien von Patches berichtet, die seit Mai 2016 veröffentlicht wurden.

Interessant ist dabei die Tatsache, dass PUBG am 23. März 2017 als Steam-Early-Access-Titel für den PC veröffentlicht worden ist. Das Battle-Royale-Genre existierte zu diesem Zeitpunkt allerdings schon, obwohl die Beliebtheit erst durch PUBG extrem anstieg. Möglich dass sich Valve von PUBG-Vorläufern wie DayZ oder H1Z1 hat inspirieren lassen.

Hinweise auf Survival-Modus

In den Spieldateien finden sich Hinweise auf verschiedene Waffen und Ausrüstungsteile (Nachtsichtgeräte, Drohnen, Fallschirme, Nahkampf, Versorgungskisten) die häufig mit dem Wort "Survival" markiert worden sind. Außerdem ist die Rede von einer bisher unveröffentlichten Insel-Karte.

Bislang ist jedoch unklar, was an diesen Gerüchten dran ist und aus welchem Grund sich entsprechend gekennzeichnete Spieldateien in CS: GO befinden. Eine offizielle Stellungnahme seitens Valve steht aus.