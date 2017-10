CS:GO - Legendäre Multiplayer-Karte Dust 2 kehrt zurück

Eine der wohl bekanntesten und legendärsten Multiplayer-Karten innerhalb der Shooter-Serie Counter-Strike wird in Kürze wieder zurück ins Spiel finden. Dies haben die Verantwortlichen hinter dem aktuellen Ableger Counter-Strike: Global Offensive nun innerhalb eines Tweets bei Twitter bekanntgegeben.

Während Dust 2 im Februar 2017 von Valve zur Überarbeitung aus dem kompetitiven Map-Pool ("Active Duty Group") entfernt worden ist, soll die Karte im nächsten Beta-Update für CS: GO zum Testen bereitstehen. Damals war nicht klar, aus welchen Gründen Valve Dust 2 mit Inferno tauschte.

Coming soon for testing in CS:GO’s next beta depot: an updated, refined version of its most iconic map – Dust2. pic.twitter.com/0xBbbcXxzy