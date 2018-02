CS:GO - Extrem seltener AWP-Skin für mehr als 61.000 Dollar verkauft

Ein offenbar wohlhabender Esport-Fan hat den wohl teuersten digitalen Einkauf seines Lebens getätigt und satte 61.000 Dollar für einen extrem seltenen "Dragon Lore" AWP-Skin für Counter-Strike: Global Offensive gezahlt.

Der Handel mit Waffen-Skins in Valves Taktik-Shooter Counter-Strike: Global Offensive floriert. Da ist es im Grunde wenig erstaunlich, dass die Preise immer weiter in die Höhe schießen und Rekordsummen für virtuelle Waffenverschönerungen bezahlt werden. Dass ein Fan nun aber sage und schreibe 61.000 US-Dollar für einen ganz bestimmten Skin ausgegeben hat, ist im ersten Moment nur schwer zu glauben.

AWP-Skin für mehr als 61.000 Dollar verkauft

Das Objekt der Begierde ist der extrem seltene "Dragon Lore"-Skin für die AWP in CS:GO. Dieser wechselte für die unvorstellbare Summe von 61.000 Dollar vor kurzem den Besitzer. "Dragon Lore" zählt aus mehreren Gründen zu den teuersten CS:GO-Skins überhaupt. Zum einen handelt es sich dabei um einen Souvenir-Skin, der ausschließlich in einer Reihe von Lootboxen, die "Cobblestone Packages" genannt werden, zu finden ist und nur während einer von Valve gesponserten Major-Veranstaltung erhalten werden kann. Derzeit ist der "Dragon Lore"-Skin, der während des Krakauer Majors herausgegeben wurde, der seltenste Skin in den "Cobblestone Packages", die derzeit für rund 31 Dollar auf Steam angeboten werden.

Wichtig zu wissen ist, dass Waffen-Skins verschiedene Faktoren "wear" haben, es also quasi einen Verschleiß mit mehreren Stufen gibt. Am gebräuchlichsten ist "Battle Worn", was bedeutet, dass der Skin einen extremen visuellen Verschleiß und einen Mangel an grafischer Klarheit aufzuweisen hat.

"Fabrikneu" und "nicht zerkratzt"

Der "Dragon Lore"-Skin ist "fabrikneu" und die darauf befindlichen Aufkleber sind alle "nicht zerkratzt", weshalb die Seltenheit noch weiter in die Höhe getrieben wird. Außerdem befindet sich darauf ein Autogramm-Sticker von Tyler "Skadoodle" Latham, der gerade erst mit seinem Team "Cloud9" als erstes amerikanisches Team ein von Valve gesponsertes CS:GO-Event, die ELeague Major: Boston, gewonnen hat. Laut Esport-Fans und Experten handelte es sich bei dem Spiel um einen der größten Momente im Esport.

Außerdem befindet sich auf dem Skin ein "Souvenir"-Label, das es nur bei bestimmten Events gibt und wodurch der Waffen-Skin noch weiter aufgewertet wird.

Begeisterter Sammler

Ursprünglich wurde der Skin von einem begeisterten Sammler und Spieler mit dem Spitznamen "Drone" für 35.000 Dollar gekauft. Dieser verriet Polygon, dass der Preis von 61.000 Dollar von beiden Seiten vereinbart war. "Wir haben uns auf diesen Preis geeinigt, da dies der einzige Preis war, den ich akzeptieren wollte", erklärte er. "Sonst hätte ich den Skin behalten". Auf die Frage, wie er zu der Kritik bezüglich solch großer Transaktionen steht, antwortete der Sammler scheinbar unbeeindruckt:

"Ich bin ursprünglich nicht nur aus Profitgründen in dieses Spiel eingestiegen", sagte er. "Ich habe gerade ein paar Mal Glück gehabt und Geld ist für verschiedene Menschen wertvoller. Ich bin mit meiner finanziellen Situation sehr glücklich, dass ich es mir leisten kann, diese Skins zu kaufen und das betriff mich nicht."