CS:GO - Cobblestone aus Active Duty entfernt, Dust 2 ist zurück

Valve hat ein neues Update für CS:GO veröffentlicht. Darin wird Cobblestone aus der Active Duty entfernt und mit Dust 2 ersetzt. Außerdem lässt sich ein experimentelle Version von Nuke fortan in Wingman spielen.

In wenigen Monaten wird die nächste Weltmeisterschaft in CS:GO abgehalten und einmal mehr wird vorab der Mappool geändert: Entwickler Valve entfernte in einem neuen Update Cobblestone aus der „Active Duty“ und fügte im Gegenzug Dust 2 hinzu.

Mit der „Active Duty“ bezeichnet man die Auswahl an Karten, die bei professionellen Wettkämpfen gespielt werden. Spieler haben im traditionellen Matchmaking in der Regel dennoch Zugriff auf alle entfernten Maps und können sich weiterhin für diese entscheiden.

Flügel für Nuke

Das neue Update ermöglicht es zudem, dass ihr Nuke im 2v2-Modus „Wingman“ spielen könnt. Es handelt sich hierbei um eine stark verkürzte Version, die sich einzig und allein auf den B-Spot fokussiert und obendrein einige experimentelle Änderungen mit sich bringt, die nicht Teil der regulären Karte sind. Dazu gehört unter anderem, dass die Vents aktuell keinen Zutritt zum Spot ermöglichen.

Die vollständigen Patchnotes findet ihr weiter unten.

CS:GO Update Patchnotes

Maps:

Added Dust II to the Active Duty map pool.

Removed Cobblestone from the Active Duty map pool.

Added support for Nuke in Wingman.

Moved Austria and Shipped into Defusal Group Sigma casual map group.

Moved Cobblestone into Defusal Group Delta casual map group.

Diverses: