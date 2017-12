CS:GO - Battle-Royale-Mod mit eigener Karte veröffentlicht

Ein begeisterter Counter-Strike- und Battle-Royale-Spieler hat eine Mod zu CS:GO veröffentlicht, die dem Prinzip von H1Z1: King of the Kill, PUBG, Fortnite und Co. nachempfunden ist und euch auf einer riesigen Karte gegeneinander antreten lässt.

Wir haben erst vor kurzem darüber berichtet, dass Valves Taktik-Shooter Counter-Strike: Global Offensive mit einem entsprechenden Battle-Royale-Modus ausgestattet werden könnte. Ungewöhnliche Funde in den Spieldateien von Patches weisen jedenfalls darauf hin.

CS:GO Shooter könnte einen Survival-Modus erhalten

Battle-Royale-Mod mit eigener Karte veröffentlicht

Egal was an den Gerüchten auch dran sein mag, ihr habt ab sofort die Möglichkeit eine PUBG-Mod für Counter-Strike auszuprobieren. Diese trägt den Titel "Go 4 The Kill" und ist von dem Modder "Kinsi" ins Leben gerufen worden. Der Modus bietet eine riesige Map und ist damit um ein Vielfaches größer als eine normale CS-Karte. Momentan können allerdings maximal 20 Spieler gegeneinander antreten.

In Zukunft soll der Custom Modus durch den Modder aber deutlich erweitert werden, damit bis zu 49 Spieler in einer Partie gegeneinander kämpfen können. Das allgemeine Battle-Royale-Prinzip funktioniert aber schon jetzt. So gibt es eine Zone, die nach und nach kleiner wird sowie Loot in Form von Waffen, Ausrüstungsgegenständen und Medikamenten. Außerdem kann Fortnite- und PUBG-typisch per Fallschirm auf der Karte gelandet werden.

Dabei stellt PUBG nicht das primäre Vorbild für die Mod da, sondern viel eher die beiden Lieblingsspiele des Modders H1Z1: King of the Kill sowie Counter-Strike: Global Offensive.

Unterhalb dieser Zeilen haben wir ein Gameplay-Video eingebunden, damit ihr euch selber einen Eindruck über die Mod verschaffen könnt.