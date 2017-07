CS:GO PGL Major - Sticker sind da - Mega-Bundle auf Steam

Zum CS:GO PGL Major Krakow gibt es ab sofort die Aufkleber, die im Spiel für die Pick'em Challenge genutzt werden können. Valve bietet hierfür erstmals ein Mega-Bundle für 36 Euro auf Steam an.

In der nächsten Woche startet das CS:GO PGL Major Krakow 2017, die Weltmeisterschaft in Counter-Strike: Global Offensive. Valve ist als offizieller Veranstalter und Haupt-Sponsor mit an Bord und unterstützt das eSports-Events mit In-Game-Drops und der sogenannten Pick'em Challenge.

Pick'em Challenge der CS:GO PGL Major Krakow 2017

Bei der Pick'em Challenge können sich Spieler die Sticker von Teams und Profi-Spielern kaufen und im Spiel einsetzen. Dabei geht es in der Gruppenphase beispielsweise darum, welche Teams weiterkommen oder rausfliegen. Schon seit Jahren lässt Valve in CS:GO mit den Stickern etwas wetten.

Wer die Aufkleber richtig gesetzt hat, erhält Punkte. Wer über eine bestimmte Anzahl von Punkten kommt, erhält eine bronzene, silberne, goldene oder diamantüberzogene Anstecknadel in Counter-Strike: Global Offensive.

Mega-Bundle mit Aufklebern auf Steam

Im CS:GO PGL Major Mega-Bundle auf Steam finden sich alle Team-Sticker und Aufkleber-Kapseln für die Spieler, die bei der Pick'em Challenge für Teams und bei der Pick'em Challenge für die eSportler eingesetzt werden können. Außerdem gibt es Graffiti-Sprays. Solange die Items nicht eingesetzt wurden, können sie im Steam Community Markt wieder verkauft werden.

