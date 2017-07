CS:GO PGL Major - Schedule - Alle Spiele am Dienstag

Beim CS:GO PGL Major Krakow geht am Dienstag die Gruppenphase weiter – hier ist die vollständige Schedule für alle eSports-Matches am heutigen Tag. Mit SK Gaming, Mousesports, Big und Penta Sports sind noch alle deutschen Teams dabei.

Die Schedule für den dritten Tag der Gruppenphase beim CS:GO PGL Major Krakow 2017 ist bekannt. Wir zeigen euch, wer heute in der TAURON Arena Kraków spielen wird. Am Finaltag am Sonntag geht es für die eSports-Teams um ein Preisgeld von einer Million US-Dollar.

Beim Zuschauen könnt ihr CS:GO-Drops bekommen.

PGL Major Schedule am Montag

Am Montag spielen beim PGL Major folgende Teams im Verlierer-Bracket:

11:00 Uhr – PENTA Sports vs. Vega Squadron

12:30 Uhr – FlipSid3 Tactics vs. FaZe

Diese Teams haben derzeit 1:1 gespielt und wollen den zweiten Sieg:

14:00 Uhr – Mousesports vs. North

15:30 Uhr – Immortals vs. Natus Vincere

17:00 Uhr – G2 Esports vs. Cloud9

18:30 Uhr – Fnatic vs. Astralis

Diese Teams spielen im Gewinner-Brackets des PGL Majors:

20:00 Uhr – VirtusPro vs. Gambit

21:30 Uhr – BIG vs. SK Gaming

Swiss-System: So wird das CS:GO PGL Major gespielt

Der Zeitplan ist klar strukturiert: Gespielt wird das CS:GO PGL Major nach dem Swiss-System. In der Group-Stage ist jedes Match einmalig, also Best of 1. In der ersten Runde wird ausgelost, in der zweiten Runde spielen Gewinner gegen Verlierer und in der dritten Runde spielen die besten gegen die schlechtesten Teams. So wird darum gekämpft, wer mit 3:0 oder 0:3 entweder weiterkommt oder rausfliegt. In der vierten Gruppenphase entscheidet sich, wer mit 3:1 in das Viertelfinale einzieht.

Teilnehmen tun die eSports-Teams Astralis, VirtusPro, Fnatic, SK Gaming, Natus Vincere, Gambit Esports, North, FaZe Clan, Mousesports, G2 Esports, BIG, Cloud9, Penta Sports, Immortals, Vega Squiadron und FlipSid3 Tactics. Sie spielen um ein Preisgeld von einer Million US-Dollar.

Seitenauswahl