CS:GO PGL Major - Drops - So bekommt ihr Major-Souvenirs

Zum CS:GO PGL Major in Krakow 2017 gibt es wieder kostenlose Drops, die ihr beim Schauen des Livestreams und in GOTV erhalten könnt. Wie bei jeder Major-Weltmeisterschaft in Counter-Strike: Global Offensive haben wir für die exklusiven Souvenirpakete eine einfache Anleitung.

Das CS:GO PGL Major Krakow 2017 beginnt heute und zieht sich bis zum Finale am kommenden Sonntag. Bei allen Matches könnt ihr die von Valve vergebenen Souvenir-Pakete als Drop erhalten, die außergewöhnliche Ski mit goldenen Stickern enthalten, wenn ihr diese Anleitung richtig befolgt.

Drops beim CS:GO PGL Major Krakow 2017 bekommen

Zum PGL Major Kraków 2017 gibt es insgesamt zwei Wege, wie ihr in Counter-Strike: Global Offensive an die Drops gelangt. Am einfachsten ist das Starten des Spiels, in welchem sich zum Zeitpunkt der Live-Übertragung ein Stream öffnet. Habt ihr ihn geöffnet - egal, ob ihr zuschaut oder nicht - seid ihr für einen CS:GO-Drop qualifiziert.

Andererseits könnt ihr auch euren Steam-Account mit Twitch verbinden und euch so direkt beim Zuschauen des Live-Streams die Chance auf einen Souvenir-Drop sichern. Hier ist es wichtig, dass das Video läuft. Euch steht es frei, Twitch im Web-Browser, am Handy über iOS und Android oder an einem Chromecast oder ähnlichem Gerät zu öffnen.

In Counter-Strike: Global Offensive zuschauen und Drops erhalten

Als Erstes öffnet ihr das Spiel über Steam. Klickt auf den „Zuschauen“-Tab in der oberen Leiste. Wählt das eSports-Match aus, das derzeit stattfindet. Viel Glückl! Solange das Game offen bleibt, habt ihr die Chance auf das Souvenirpaket.

Auf Twitch im Live-Stream zusehen und Drops bekommen

Meldet euch bei Twitch an oder erstellt mitunter einen Account. Öffnet die Twitch-Einstellungen und wählt „Verbindungen“ aus. Seht ihr das Steam-Logo? Meldet euch im Browser bei der Gaming-Plattform an und autorisiert die Profil-Verbindung. Viel Erfolg! Jedes Mal, wenn ihr den offiziellen Stream auf Twitch schaut, könnt ihr Souvenirs erhalten.

FAQ zu den Souvenir-Drops

Erhöht sich die Drop-Wahrscheinlichkeit, wenn im Spiel und im Stream zugeschaut wird oder gar mehrere Streams gleichzeitig gesehen werden?

Das ist jedoch nicht wahr. Jeder Account hat, auf egal welche Art und Weise, immer die gleiche Chance auf einen Drop. Es genügt also, sich den Livestream auf Twitch anzusehen oder einfach im Spiel über GOTV. Im Hintergrund prüft Valve über einen Token, ob ihr zuseht oder nicht. Für ihn gibt es nur Ja oder Nein, aber kein Ja-Ja-Ja.

Sind in den Souvenir-Behältern immer seltene Gegenstände?

Nein, leider nicht. Wie auch bei den CS:GO-Kisten gibt es natürlich das Risiko, einen Skin zu kriegen, der nicht so viel wert ist oder auf dem Steam Community Markt sogar weniger einbringt als das Souvenirs an sich. Bei einigen Maps, wie beispielsweise in der Cobblestone-Souvenirkiste, ist es unwahrscheinlich, dass Skins wie eine „Dragon Lore“ gezogen wird.

Wann genau werden die Souvenir-Drops von Valve ausgegeben?

Das passiert am Beginn einer neuen Runde eines eSports-Matches. Im Spiel werden sogar einige Namen angezeigt, die sich eine Souvenir-Kiste gesichert haben. Die Anzahl der Drops erhöht sich mit der Anzahl der Runden.

Seitenauswahl