CS:GO PGL Major - Alle Teams bekannt, 3 kommen aus Deutschland

Das PGL Major Krakow 2017 in Counter-Strike: Global Offensive steht vor der Tür. In zwei Wochen kämpfen die besten CS:GO-Teams der Welt um den von Valve gesponserten Pokal. Jetzt sind alle Mitspieler bekannt.

Diese Teams spielen beim PGL Major in Krakow 2017 in CS:GO gegeneinander: Astralis, Virtus Pro, Fnatic, SK Gaming, Natus Vincere, Gambit Esports, North, FaZe Clan, Mousesports, G2 Esports, BIG, Cloud9, Penta Sports, Immortals, Vega Squadron und FlipSid3 Tactics.

Alle eSports-Teams beim PGL Major

Nachdem die Qualifizierung für das PGL Major beendet ist, startet die Vorbereitungsphase. Die Weltmeisterschaft in Counter-Strike: Global Offensive wird von Valve unterstützt und offiziell gesponsert. So wird es für Zuschauer im Stadion und im Live-Stream auch wieder CS:GO-Drops geben.

In diesem Jahr gibt es zudem einige Neuerungen. Nicht nur hat sich Valve gegen die ESL One Cologne 2017 als Major entschieden, sondern auch die Konstellation der Team-Länder ist anders. So kommen mit Mousesports, BIG und Penta Sports gleich drei der sechszehn eSports-Teams aus Deutschland.

CS:GO-Weltmeisterschaft PGL Major in Krakow 2017

Das PGL Major Krakow 2017 wird vom 16. Juli bis zum 23. Juli 2017 im polnischen Krakau stattfinden. Es geht um ein Preisgeld von einer Million US-Dollar. Außerdem wird es Sticker und eine In-Game-Challenge in CS:GO geben. Im Map-Pool sind Cache, Cobblestone, Inferno, Mirage, Nuke, Overpass und Train.

