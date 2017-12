The Crew 2 - Ubisoft verschiebt Release-Termin auf unbestimmte Zeit

Nict nur Far Cry 5, sondern auch The Crew 2 wurde verschoben. Ubisoft hat bekannt gegeben, dass das Rennspiel auf einen unbestimmten Zeitpunkt gelegt wird. Das genaue Datum ist unbekannt.

Heute wurde nicht nur Far Cry 5, sondern auch der Release-Termin zu The Crew 2 verschoben. Ubisoft hat bekannt gegeben, dass das Rennspiel nicht wie geplant am 16. März 2018 erscheinen wird.

In einer Pressemitteilung erklärte Ubisoft, dass The Crew 2 nun im ersten Halbjahr des nächsten Geschäftsjahres erscheinen wird. Wann genau das sein wird, ist noch völlig unklar.

Optimierungen am Spiel

Entwickler Ivory Tower wird die zusätzlichen Monate dazu nutzen, dass zusätzliche Playtests und Optimierungsarbeiten durchgeführt werden können. Außerdem soll weiteres Spieler-Feedback gesammelt werden.

The Crew 2 erscheint für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X und PC. Ihr könnt das Spiel hier vorbestellen.

