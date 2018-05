The Crew 2 - Termin für Closed-Beta bekannt, hier eintragen

The Crew 2 startet noch in diesem Monat mit der Closed-Beta durch. Wir verraten euch alles Wissenswerte und wo ihr euch für den Test vormerken müsst.

The Crew 2 steht vor der digitalen Autorenntür. Erst kürzlich berichteten wir über die Anmeldung zur Closed-Beta, zu der bis dato aber noch kein finaler Termin feststand. Anmelden könnt ihr euch noch immer und das Zeitfenster für den Testlauf ist mittlerweile auch bekannt.

The Crew 2 Beta-Anmeldung jetzt möglich

Die Closed-Beta zu The Crew 2 startet am 31. Mai 10 Uhr deutscher Zeit und endet hierzulande am 3. Juni 2018 um 10 Uhr morgens. Ihr könnt euch sogar für eure Wunschlplattform vormerken. Über den PC ist das ganz einfach über Uplay möglich.

Inhaltlich bekommt ihr die gesamte Open-World zum Entdecken und die ersten vier Disziplinen von "Street Race, Rally Raid, Powerboat, & Aerobatics" zum Testen. Ihr könnt in dieser Zeit sogar den Koop-Modus ausprobieren. Diesbezüglich kann das Feature "Looking for group" aktiviert werden. Als Dankeschön gibt es eine Belohnung in Form von Ingame-Items, die im Anschluss im vollen Spiel zur Verfügung stehen.

Das Spiel erscheint schließlich am 29. Juni 2018 für die Plattformen PC, Xbox One und PS4. Falls ihr euch für einen Kauf entschieden habt, könnt ihr das Spiel gerne über unseren Partnerlink vorbestellen.

