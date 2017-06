Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy - Zukünftig auch für Xbox One?

In der nächsten Woche erscheint die Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy für die PlayStation 4. Bisher wurde angenommen, dass der Titel dauerhaft exklusiv bleiben wird, doch ein ungarischer Händler listet jetzt eine Version für die Xbox One.

Mit der Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy veröffentlicht Activision die ersten drei Teile der beliebten Crash Bandicoot-Reihe in einem frischen und überarbeiteten Gewand. Zum aktuellen Zeitpunkt wurde nur von einer PS4-Version gesprochen und somit schien eine Exklusivität sicher. Dies könnte sich möglicherweise ändern, wie jetzt ein ungarischer Onlineshop andeutet.

Händler listet Xbox One-Version

Der ungarische Händler SuperGamer.hu listete für eine kurze Zeit die Collection ebenfalls für die Xbox One mit der Anmerkung, dass der Titel am 8. Dezember 2017 erscheinen solle. Sogar ein Cover befand sich in dem Eintrag, was Fans der Xbox-Konsole Hoffnungen machen könnte. Wenn sich dies bestätigen sollte, würden Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot 3: Warped passend zum Weihnachtsgeschäft auch für die Xbox in den Händlerregalen zu finden sein.

Die Möglichkeit besteht jedenfalls, denn die Rechte an der Marke liegen bei Activision und nicht - wie häufig fälschlicherweise angenommen - bei Sony. Es könnte also sein, dass Sony sich eine Exklusivität für fünf Monate gesichert hat, Activision die Reihe danach jedoch auch für Microsofts Heimkonsole veröffentlichen darf. Das Ganze ist aktuell noch als Gerücht zu sehen, denn eine offizielle Mitteilung seitens Activision gibt es bisher nicht.

Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy erscheint am 30. Juni vorerst exklusiv für die PlayStation 4.

