Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy - Mehr als 2 Millionen mal verkauft

Die Remake-Collection Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy hat sich bis zum heutigen Tag mehr als 2 Millionen mal verkauft. Dabei handelt es sich offenbar nur um die physische Version aus dem Handel.

Die Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy von Activision stellte eine Art Remake-Collection der ersten drei Klassiker dar. Da es sich nicht einfach nur um eine Aufhübschung der Grafik handelte und auch der Schwierigkeitsgrad an einigen Stellen deutlich höher war, war das Spiel nicht nur was für Neulinge, sondern eben auch für Nostalgiker, die sich an die "gute alte PS1-Zeit" erinnert fühlten.

Ein überraschender Erfolg?

Der Erfolg des Titels ließ sich bereits früh erahnen, doch die aktuellen Verkaufszahlen überraschen doch etwas. Das Spiel hat sich nach neuesten Informationen mehr als 2 Millionen mal verkauft. Dabei handelt es sich rein um die Zahlen aus dem Handel und bezieht sich somit also nur auf die physische Versionen. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy verkaufte sich ganze 129.471 mal bis zum Ende der Woche des 5. August und erreichte damit eine Gesamtzahl von 2.048.557 Einheiten.

Der Analyst Daniel Ahmad behauptete jetzt sogar, dass sich der Titel ganze 2,5 Millionen mal verkauft habe, was eine wirklich beachtliche Zahl darstellt - gerade wenn man bedenkt, dass die Spiele bisher nur für die PlayStation 4 veröffentlicht wurden. Ob es sich bei dieser hohen Zahl nur um physische oder auch digitale Versionen handelt, ist nicht komplett klar. Aber es könnte durchaus sein, dass innerhalb von eineinhalb Monaten etwa 450.000 Einheiten an den Mann, bzw. die Frau, gebracht wurden.

Folgen weitere Projekte?

Durch den Erfolg klingt es alles andere als unwahrscheinlich, dass weitere Projekte in eine solche Richtung geplant sind. So wäre beispielsweise eine Spyro-Collection denkbar - die Spiele befanden sich nämlich im so ziemlich selben Dunstkreis wie Crash Bandicoot. Auch eine Veröffentlichung der N.Sane Trilogy für andere Plattformen käme nicht überraschend, denn auch dazu häuften sich in den letzten Wochen und Monaten die Gerüchte. Es bleibt jedenfalls weiterhin spannend!

