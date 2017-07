Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy - Exklusive PVC-Figur des Beuteldachses vorgestellt

Wer schon immer einen eigenen Crash Bandicoot in seinem Haus haben wollte, bekommt jetzt die Gelegenheit dazu. Es wurde eine hübsche PVC-Figur vorgestellt, die ab sofort vorbestellt werden kann und einige Goodies bereithält.

Mit Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy veröffentlichte Activision in diesem Monat die ersten drei Teile der kultigen Crash Bandicoot-Reihe in aufgehübschter Form für die PlayStation 4. Viele Fans wunderten sich jedoch, dass keine schicke Collector's Edition den Weg in die Händlerregale fand. Das ändert Activision in Kooperation mit dem Händler First 4 Figures jetzt.

Exklusive Crash-Figur

So stellten die Teams eine 9 Zoll große PVC-Figur des Beuteldachses vor, die aufgrund der hübschen Bemalung und der verrückten Pose passend zum Spiel umgesetzt wurde. Neben der Figur bietet F4F eine spezielle Collector's Box, die sich visuell an einer der bekannten Holzkisten orintiert und ähnlich wie die Figur vom Aussehen einiges her macht. Natürlich bietet diese limitierte Ausgabe auch ein Echtheits-Zertifikat mitsamt einer Nummerierung unter dem Sockel der Statue. Diese spezielle Ausgabe lässt sich noch bis zum 11. Juli bei F4F vorbestellen. Auch wenn es sich um einen US-Händler handelt, soll laut der Seite eine Lieferung in die EU kein Problem darstellen. Der Preis liegt bei 89,99$ und dürfte für Fans der Reihe durchaus erschwinglich sein.

Wer auf die speziellen Gimmicks verzichten kann und nur die Statue an sich möchte, kann auf die Standard-Edition warten. Diese soll bei einigen anderen Händlern verfügbar sein - ob sich darunter auch deutsche Händler befinden werden, ist bisher noch nicht bestätigt worden.

Wer sich einen ersten Eindruck von der Figur und dem Making Of eben jener machen möchte, kann diesen im untenstehenden Video bekommen.

