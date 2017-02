Ein eSports-Spieler von Counter-Strike: Global Offensive wurde für genau 1000 Jahre von der ESEA ausgeschlossen. Grund dafür ist die angebliche sexuelle Belästigung einer Minderjährigen Person.

Was sich im ersten Moment ziemlich witzig anhört, entpuppt sich relativ schnell als ekelhafte und strafbare Tatsache. Der Spieler Bloominator, seines Zeichens Semi-Profi in Counter-Strike: Global Offensive wurde von der ESEA (eSport Liga) für genau 1000 Jahre ausgeschlossen und darf erst wieder am 06. Juni 3016 aktiv in der Liga spielen. Natürlich ist diese Angabe völlig überzogen, doch vielleicht oder gerade deswegen wird diesem Fall derzeit so viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Der Grund für den Ban an Reece Bloom ist grob zusammengefasst: Pädophilie. Das ist auch keine Vermutung, sondern genau das, was er selber über sich im Chat mit einer 15-jährigen verrät. Bloom stand in einem aktiven Kontakt über einen Messenger mit dem Mädchen und schrieb ihr immer wieder, wie anziehend sie doch für ihn ist und was er alles mit ihr anstellen würde. Einige Screenshots wurden vom Chat veröffentlicht, doch wir behalten es uns vor, euch diese Bilder zu verlinken. Nur einige harmlose Auszüge:

"Einige würden es Vergewaltigung nennen, doch wir beide wissen doch, dass du es willst."

"Ich weiß nicht ob ich zurückgeblieben bin oder mir einfach egal ist, dass ich Pädophil bin."

"Deine Stimme. Hört sich jung an. Ich sehe aus wie 16, wir passen also gut zusammen."

Hinzu kommt sogar ein Video, in dem Bloom filmt wie er masturbiert, welches er dem Mädchen gesendet hat. Auf Twitter hat er sich in wenigen Sätzen für seine Taten entschuldigt, doch seine Seite wurde kurz danach gelöscht. Den Tweet könnt ihr trotzdem HIER nachlesen.

Infos zu Counter-Strike: Global Offensive

