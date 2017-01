Seit dem letzten Party-Update für Counter-Strike: Global Offensive kämpfen einige Spieler mit einem Bug, der das Erstellen und Beitreten einer Spielsitzung bzw. einer Lobby unmöglich macht. Ein einfacher Trick sorgte in unserem Praxistest für eine Fehlerbehebung. Valve äußerte sich zu dem Bug in CS: GO bislang noch nicht.