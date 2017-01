Wer aktuell CS:GO spielen möchte, kann eventuell kein einziges Spiel finden. Der Multiplayer leidet seit dem gestrigen Abend unter Server-Problemen, die das gesamte Matchmaking in Mitleidenschaft ziehen. Dadurch steigen die Wartezeiten ins Unermessliche.

Neues Jahr, neues Pech für Counter-Strike: Global Offensive Spieler. Die Server leiden seit dem gestrigen Abend unter massiven Problemen, die zu enormen Wartezeiten im Matchmaking führen. Teilweise muss man bis zu 20 Minuten warten, bis ein CS:GO-Match gefunden ist.

Es ist unklar, warum die CS:GO Server down sind und sogar Modi wie Deathmatch oder Casual vom Ausfall betroffen sind. Angezeigt wird zwar, dass zehntausende Spieler derzeit ein Match suchen, allerdings steigt die Wartezeit immer weiter an, ohne ein einziges Match zu finden.

Einzelne Spieler haben teilweise bis zu 30 Minuten warten müssen, bis CS:GO sie auf einen Server gelassen hat. Wer mit Freunden Competitive im Matchmaking spielen möchte, muss aktuell also eine Menge kostbarer Zeit einplanen.

Valve hat bislang kein Statement zum Server-Ausfall in CS:GO gegeben, inzwischen sind mehr als 15 Stunden verstrichen. Auch auf Steam ist keine einzige Mitteilung oder ein Hinweis zu den fehlerhaften Servern aufzufinden.

