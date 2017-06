Counter-Strike: Global Offensive - Preise für Kistenschlüssel gesunken

Valve hat die Preise für Kistenschlüssel in Counter-Strike: Global Offensive gesenkt. Die Kosten sind um etwas weniger als 10 Prozent gesunken. Die Schlüssel sind nötig, um Waffenkisten mit Skins öffnen zu können.

Wer in Counter-Strike: Global Offensive neue Skins für seine virtuellen Waffen haben möchte, muss Kisten mit speziellen Schlüsseln öffnen. Nun hat Entwickler Valve die Preise für entsprechende Kistenschlüssel gesenkt.

Bislang mussten Spieler für die CS:GO-Keys 2,40 Euro aufwenden. Über Nacht senkte Valve den Preis für alle europäischen Spieler auf 2,25 Euro.

Spieler, die eine ganze Menge Kistenschlüssel besitzen, müssen sich auf eine drastische Wertsenkung einstellen. Tauschgeschäfte könnten dadurch problematisch werden.

