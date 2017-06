Counter-Strike: Global Offensive - Die neue Operation ist da!

Ab heute steht euch ein neues großes CS:GO-Update und damit auch die neue Operation Hydra zum Kauf zur Verfügung. Euch erwarten neue Maps, eine neue Waffenkiste und sogar einige neue Spielmodi.

Valve hat nun endlich die lang ersehnte Operation für den Online-Taktik-Shooter Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht. Der DLC trägt den Namen "Operation Hydra" und wird bis zum September für euch zugänglich sein.

Kostenlose neue Inhalte für alle Spieler

Das dazugehörige Update steht dabei allen CS:GO-Spielern kostenlos zur Verfügung und beinhaltet neben der neuen Hydra-Waffenkiste auch neue Maps wie Thrill, Austria, Lite und Shipped, sowie die bereits bekannten Karten Agency, Insertion und Black Gold. Weiterhin stehen euch viele neue Spielmodi zur Verfügung - die sogenannten Operation Hydra-Events. Jede Woche wird dabei eines der drei folgenden Hydra-Events verfügbar sein:

Wingman

Zusammen mit einem Freund müsst ihr in einem 2vs2-Modus 16 Runden auf einer CS:GO Single-Bombsite bestehen. In diesem Spielmodus werden Punkte für eine separate Skill-Gruppe verteilt.

Weapons Expert

In einem klassischen 5vs5-Match könnt ihr in den 30 Runden jede Waffe nur ein einziges Mal kaufen. Ihr müsst euch mit eurem Team so absprechen, dass ihr gegenüber euren Gegnern immer im Waffen-Vorteil seid. In diesem Spielmodus werden Punkte für eine separate Skill-Gruppe verteilt.

War Games

Hier könnt ihr nach Gelegenheits- und Deatchmatchspielen suchen, bei denen euch sechs unterschiedliche Spielvarianten zur Verfügung stehen.

Heavy Assault Suit

Headshot Only

Hunters-Gatherers

Stab Stab Zap

The Flying Scoutsman

Trigger Discipline

Kostenpflichtige Inhalte der Operation Hydra

Für 5,60 Euro könnt ihr euch jedoch auch die kostenpflichtigen Inhalte der Operation über das Hauptmenü von CS:GO freischalten. Dabei erhaltet ihr die bereits bekannten Features wie das Logbuch mit der dazugehörigen Guardian-Kampagne und die ausstellbare Hydra-Operations-Coin, die ihr nun auch auf ein Diamant-Level bringen könnt. Bei Abschluss von Guardian-Missionen oder der Teilnahme an Hydra-Events, habt ihr außerdem die Chance, Waffenskins aus den ehemaligen Operations-Kollektionen oder die neue Hydra-Kiste zu erhalten.

