Im neuen Counter-Strike: Global Offensive Update hat Entwickler Valve ein neues Aussehen der SAS-Antiterroristen enthüllt. Offenbar will man die Charakter-Modelle nach und nach grafisch und technisch überarbeiten.

In der Nacht hat Entwickler Valve erneut ein neues Update für seinen Shooter Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht. Darin enthalten sind grafische Aufbesserungen für einzelne Charakter-Modelle in CS:GO.

Konkret überarbeitet wurden die SAS Anti-Terroristen (Counter-Terrorist, CT), die in CS:GO nur auf den Karten Inferno und Mirage anzutreffen sind. Die gesamte Figur wurde von Grund auf neu texturiert und erstellt, um zukünftig besseren Kontrast zum jeweiligen Hintergrund und ein exakteres Schema zu bieten.

Außerdem wurde das jüngst eingeführte Sound-Update noch einmal verbesert, um einzelne Fehler auszumerzen. Spieler haben sich unter anderem über ein "Nuscheln" beklagt, das durch die Sound-Engine hin und wieder hervorgetreten ist.

Die offiziellen Patchnotes zum neuen CS:GO Update findet ihr unten.

Valve arbeitet bereits an der nächsten Operation in Counter-Strike: Global Offensive. Vermutungen zufolge soll sie noch diese oder in der kommenden Woche veröffentlicht werden.