CS:GO ist derzeit der beliebteste Shooter und gilt jetzt schon als Meilenstein. Auch dank dem Geschäft mit den Waffenskins und großen ESL-Turnieren sieht es derzeit nicht danach aus, als wenn der Titel in den nächsten Jahren in der Versenkung verschwinden wird. Wer allerdings ein wenig in die Vergangenheit zurückkehren will, ohne auf CS:GO zu verzichten, sollte sich diese Mod mal genauer ansehen.

Ein Modder sorgte nämlich dafür, dass möglichst viele Sounds, Animationen und Maps aus CS 1.6 nachempfunden werden.

“The goal of my mod is to bring back the 1.6 feeling of Counter-Strike, that means: weapons, sounds, stats, physics, etc... some stuff such buying ammo or even choosing your player model won’t be possible without plugins but I plan to make the mod without them, even if they’re really useful... servers could still use them though.”