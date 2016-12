CS:GO-Freunde dürfen sich einmal mehr über ein großes neues Update freuen. Entwickler Valve hat einen neuen Patch zu Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht, der unter anderem Handschuh-Skins für euren Charakter enthält.

Nein, ihr habt euch nicht verlesen: Ab sofort habt ihr die Chance, verschiedene Formen von Handschuhen zu erwerben. Diese sind so selten wie Messer und nur im Rahmen der besonderen Glove Case erhältlich.

24 schicke Handschuhe sind in der neuen Glove Case enthalten, ihr Marktwert liegt im Median bei rund 250 Dollar. Wer die Kiste öffnet, kann also einen äußerst wertvollen Skin erhalten - die Chance ist jedoch extrem klein. Aus kosmetischer Sicht gibt es außerdem gleich 7 neue Musik-Kits von mehreren bekannten Künstlern.

Eine Lobby zu finden und zu erstellen wird mit dem neuen CS:GO-Update so einfach wie noch nie. Über einen neuen Reiter könnt ihr einer Lobby beitreten, die von Freunden erstellt wurden, mit denen ihr zusammen in einer Steam Community Gruppe Mitglied seid.

Valve hat natürlich auch einige Maps überarbeitet und mit Bugfixes versehen. Dust 2 verfügt jetzt beispielsweise nicht mehr über die nervigen Fässer außerhalb der Türen im B-Spot, die uns schon oft in den Wahnsinn getrieben haben.

Auf Train wurden mehrere unterschiedliche Objekte überarbeitet und mit neuen Kollisionsmodellen versehen. Die vollständigen Patchnotes findet ihr unten.

CSGO

Steam Group Lobbies

MISC

MAPS

Dust II

Train

Shorttrain

Shortdust

Valve arbeitet bereits an der nächsten Operation in Counter-Strike: Global Offensive. Vermutungen zufolge soll sie noch diese oder in der kommenden Woche veröffentlicht werden.