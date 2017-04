Counter-Strike: Global Offensive - Behinderter Spieler wird aus Match gemobbt

Es ist eine Geschichte, die so wohl nur das Leben schreiben kann. Der 17-jährige Counter-Strike-Spieler Adam "Loop" Bahriz erlebte innerhalb von nur wenigen Stunden in seinem Live-Stream Mobbing aufgrund seiner Behinderung und später große Anerkennung sowie Bewunderung.

Der Streamer leidet unter der extrem seltenen Krankheit "Hereditäre sensorische und autonome Neuropathie", kurz HSAN, wodurch er kaum Schmerz spürt, ein deformiertes Gesicht besitzt und darüber hinaus fast blind und taub ist. Außerdem fehlen dem Teenager zahlreiche Zähne, weshalb er nicht perfekt verständlich sprechen kann. Im Vorfeld einer Runde Counter-Strike: Global Offensive erklärt er seinen zufällig zusammengewürfelten Teamkameraden deshalb, meistens durch den Chat, seine Situation.

Trotzdem störten sich diese offenbar an seiner Stimme und waren der Meinung, dass es sich bei dem jungen Amerikaner um einen Troll handeln müsse, der sich für besonders witzig hält. Abseits seiner Stimme bot der Spieler allerdings keinerlei Angriffsfläche, da er lediglich die Taktik durchgab und seinen Mitspielern sogar eine bessere Pistole anbot. Spielerisch konnte er zudem mit einer Kill/Death-Rate von 3,0 absolut überzeugen.

Schließlich wurde der Streamer von seinem Team stumm gestellt und kurz danach einstimmig aus dem Match geworfen, woraufhin der Teenager wütend auf seine Tastatur schlug und seinen Gefühlen freien Lauf ließ.

Im Normalfall schauen dem 17-jährigen gerade einmal rund ein dutzend Zuschauer bei seinen Streams zu. Doch dies reichte anscheinend, um den Vorfall öffentlich zu machen. Der User "PDeee" stellte einige Clips der Counter-Strike-Runde bei Reddit ein und berichtete der CS: GO-Community von dem Vorfall. Diese reagierte umgehend und betonte, dass es sich hierbei um einen Einzelfall handeln würde, auf die Shooter-Community würde ein solches Verhalten nicht zutreffen. Daraufhin füllte sich das Spendenkonto von Adam Bahriz, wodurch er ein paar Dollar für schönheitschirugische Eingriffe zur Gesichts- und Zahnrekonstruktion sammelt, innerhalb von nur einer Nacht. Obwohl der Streamer zweischenzeitlich sogar darum bat nicht weiter zu spenden, erreichte die Community gemeinsam einen fünfstelligen Betrag, mit dem sich Adam zu seinem 18. Geburtstag die Nase operieren lassen möchte.

Damit endet diese Geschichte allerdings noch nicht. Einige Counter-Strike-Stars wurden auf den Streamer aufmgerksam und sprangen sogar in seine Partie ein, um gemeinsam ein paar Runden zu spielen. Schließlich knackte der Stream sogar die Marke von 3.000 Zuschauern, woraufhin dem Teenager fast die Worte fehlten.

Mittlerweile hat das Profiteam EnVyUs Adam sogar einen Vertrag als professionellen Streaming-Partner angeboten.

Hey @FDN_Loop, we want to offer you a contract to stream and represent our team. Let's do this.