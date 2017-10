Cosplay - YouTuber stürmt als Pikachu verkleidet das Weiße Haus

Ein Mann im mittleren Alter ist mit einem Pikachu-Kostüm über den Zaun des weißen Hauses gesprungen. Er wollte sich selbst bei dem Vorfall filmen, um daraus ein Video für YouTube zu erstellen, wurde aber zuvor vom Secret Service aufgegriffen.

Im Laufe der Woche hat sich ein Mann aus Kentucky, 36 Jahre alt, in einem Pikachu-Cosplay versucht ans Weiße Haus anzuschleichen. Er hat das Schild mit der Aufschrift "Restricted Area Do Not Enter" schlicht ignoriert und ist über den entsprechenden Zaun der Südseite des Weißen Hauses geklettert.

Der Secret Service hat ihn daraufhin aufgegriffen und festgenommen. Curtis Combs, wie er mit bürgerlichen Namen lautet, hat auch ein paar Worte zu seiner Motivation verloren.

Ins Gefängnis für YouTube-Fame

So hätte er den Sprung in den Garten des Weißen Hauses auf sich genommen, um dies parallel auf Video festzuhalten. Das Video wollte der Amerikaner im Anschluss auf YouTube veröffentlichen, um vermeintlichen "Fame" mit den Abrufzahlen zu generieren. Er hat zudem angegeben, dass er wusste, dass er dafür ins Gefängnis kommen könnte. Er hätte diesbezüglich schon bei YouTube-Kollegen recherchiert.

Ein Video zu seinem Versuch gibt es allerdings nicht, da er ganz offensichtlich nicht sehr weit gekommen ist. Demnach ist es mit dem Fame auch nicht unbedingt etwas geworden.

Insgesamt ist der Vorfall sehr suspekt. Zu Schaden gekommen ist schließlich niemand, aber das ist bei solch einem Unterfangen keine Selbstveständlichkeit. Der Secret Service war rechtzeitig an Ort und Stelle. Das erscheint richtig, aber die schwerbewaffneten Sicherheitskräfte hätten den Vorfall auch anders deuten können, was sogar tödlich hätte enden können. Zudem wirft der Vorfall nicht unbedingt das beste Licht auf YouTuber und Cosplayer, was schlussendlich für beide Instanzen eher vom Nachteil ist. Nachfolgend haben wir den Bericht von Fox News dazu eingebunden.

