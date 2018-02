Cosplay - Maul Cosplay als König Noctis und Leon Chiro als Ardyn Izunia überzeugen im Duo

Wenn Ardyn Izunia und König Noctis Lucis Caelum im Reallife aufeinandertreffen und sie die Massen begeistern, können nur sehr versierte Cosplayer dahinterstecken. Wir präsentieren Leon Chiro und Ben Bergmann in ihren neuesten Kreationen.

Jüngst durften wir zwei bemerkenswerte Cosplays bestaunen, die das Final Fantasy-Franchise betreffen. Genauer gesagt Final Fantasy XV, denn Leon Chiro und Ben Bergmann haben auf der Epiccon ihre neuesten Werke zweier Hauptcharaktere des allseits beliebten RPGs präsentiert.

Ben Bergmann oder auch bekannt als Maul Cosplay hat bereits vor einiger Zeit bekanntgegeben, dass er an einem Cosplay zum alten Noctis in seiner Königstracht arbeitet. Auf der diesjährigen Epiccon, die vom 3. bis zum 4. Februar 2018 in Münster stattfand, konnten zahlreiche Cosplay-Begeisterte seine Arbeit inspizieren. Wie wir es bereits von ihm gewohnt sind, dürfen wir ein beispielhaftes Stück Cosplay-Kunst bestaunen. Wir haben die entsprechenden Bilder nachfolgend für euch eingebunden.

Maul Cosplay als König Lucis Caelum via Facebook: Maul Cosplay (@maulcosplay)

Maul Cosplay als König Lucis Caelum via Instagram: Maul Cosplay (@maul_cosplay)

War schön @maul_cosplay und Maja wieder gesehen zu haben! #EpicCon pic.twitter.com/BhbTCSAuCh — A k i r a 》LBM (@Noctusse) 3. Februar 2018

Doch auch Leon Chiro, der ebenfalls aus der Cosplay-Szene seit vielen Jahren nicht mehr wegzudenken ist und für seine Arbeit sehr geschätzt wird, konnte die Besucher der Epiccon von seiner Arbeit überzeugen. Leon hat sogar bestätigt, dass es eventuell noch Bilder mit den beiden Final Fantasy XV-Charakteren geben könnte. Diesbezüglich müssen sich die Interessenten aber ohne näheres Datum für die Veröffentlichung der Bilder zufrieden geben. Der Cosplay-Fotograf eosAndy zeigt sich für einige Bilder, die wir hier in der News eingebunden haben, verantwortlich. Auf den Social-Media-Kanälen findet ihr wie immer mehr Infos zu den Küstlern und Fotografen.

Leon Chiro als Ardyn Izunia via Facebook: Leon Chiro (@LeonChiroCosplayArt)

Leon Chiro als Ardyn Izunia via Instagram: Leon Chiro (@leonchiro)