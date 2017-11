Cosplay - Einfach bezaubernd: Die schönsten Aloy-Cosplays

Horizon Zero Dawn darf sich nicht nur über eine ausgeklügelte Story und einem frischen Kampfsystem freuen, sondern auch über eine starke Figur, die maßgeblich zum Erfolg des Action-Adventures beigetragen hat. Die Spieler haben Aloy ins Herz geschlossen und auch in der Cosplay-Szene ist die taffe Kriegerin sehr beliebt.

Mit Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds dürfen die Spieler erneut in die Haut der Protagonistin Aloy schlüpfen und sie auf ihren Abenteuern durch die postapokalyptische Welt begleiten. Die Story-Erweiterung ist seit wenigen Tagen spielbar und passend zum Release gibt es bei uns die besten Aloy-Cosplays, die ihr im Netz finden werdet! Nachfolgend haben wir alle entsprechenden Cosplayer und ihre individuelle Handwerkskunst eingebunden.

Aloy-Cosplay by Anastasya Zelenova

Den Anfang macht die russische Tänzerin und Cosplayerin Anastasya Zelenova, die auf ihren Social-Media-Kanälen eine eigene Interpretation von Aloy hochgeladen hat. Ihre Arbeit stößt vielseits auf positives Feedback. Anbei haben wir die Collection mit allen Bilder eingebunden (einfach auf "mehr anzeigen" oder das Facebook-Symbol klicken):

Aloy by Daisy Cosplay

Die italienische Cosplayerin, Näherin und Kostümherstellerin, die im Internet als Daisy Cosplay auftritt, freut sich über ihre vollendete Arbeit und mit ihrer Aloy-Version trägt sie ihrem Teil zum Release von The Frozen Wilds innerhalb der großen Community bei.

Aloy by Lightning Cosplay

Lightning Cosplay ist für zahlreiche Werke bekannt und ist bereits seit langer Zeit ein wichtiger Bestandteil der Cosplay-Szene. Sie hat eine authentische Verkörperung von Aloy inszeniert. Auf dem zugehörigen YouTube-Kanal findet ihr sogar einige Anleitungen. Hier seht ihr wie beispielsweise die Waffen erstellt wurden. Nachfolgend haben wir eingebunden, wie der Bogen via 3D-Drucker und wie der Rock sowie der Gürtel entstanden ist.

Aloy by NadiasSK

Die Italienerin Nadia Baiardi kann mit einer eigenen Aloy überzeugen. Via NadiaSK hat sie zahlreiche Kostümierungen in Szene gesetzt. Sie hat bereits zahlreiche Wettbewerbe in der Cosplay-Szene wie den WCS 2008 oder den CWM in Lissabon gewonnen.

Ein Beitrag geteilt von NadiaSK (@nadiaskcom) am 6. Nov 2017 um 10:51 Uhr

Aloy via Artcore Cosplay

Die deutsche Cosplayerin Elli von Artcore Cosplay wird von vielen in der deutschen Cosplay-Szene geschätzt und respektiert für ihre Arbeit und das zurecht! Nicht nur mit ihrer Verkleidung als Aloy punktet sie bei ihren Followern. Sie hält regelmäßige Livestreams auf Twitch ab, in denen sie über ihre Besuche auf Conventions spricht, zockt und diverse Tipps für angehende Cosplayer bereithält. Auch sehr beliebt ist ihre Interpretation von Triss aus The Witcher.

Aloy via Chaos Twins Cosplay

Die Hobby-Cosplayer von ChaosTwins Cosplay haben in einem Duo bereits einige Gaming-Charaktere verkörpert. Auch Aloy ist jüngst dabei:

Aloy by Skunk & Weasel

Das Cosplayer-Paar Skunk & Weasel hat ebenfalls etwas zu feiern, denn Horizon Zero Dawn scheint bei den beiden einen hohen Stellwert zu haben. Skunk verfügt zudem über einen eigenen Social-Media-Kanal: msskunk

Sie haben neben der Protagonistin Aloy auch noch eine der Maschinen präsentiert, die dem Wächter aus Horizon Zero Dawn ähnelt und auf dem Release-Event des Spiels sein Unwesen trieb. Sie wurde von Guerrilla Games in Auftrag gegeben und von Spectral Motion nachgebaut. Ein entsprechendes Video dazu haben wir nachfolgend eingebunden, neben einem aktuellen Bild von Aloy:

Aloy by Kamui Cosplay

Auch Kamui Cosplay, über die wir erst kürzlich aufgrund ihres bemerkenswerten Nova-Cosplays berichtet haben, hat sich an Aloy versucht. Ihre Late-Game-Version von Aloy stellt sich als besonderes Highlight heraus:

Played 4h of #FrozenWilds today until I had to leave for my flight to Australia for @SupanovaExpo. No snow for two weeks! Only desert! 😤🌵 😆 pic.twitter.com/cFSaS5rXsw — Kamui (@KamuiCosplay) 7. November 2017

Aloy by Lara Loft

Auch Lara Loft (Lara Trautmann) ist zum damaligen Release von Horizon Zero Dawn in die Rolle von Aloy geschlüpft und hat sich so in ihrem hauseigenen Livestream auf Twitch präsentiert. Nachfolgend haben wir ihre Interpretation eingebunden.

Doch nicht nur auf dem obigen Bild haben wir ihre Inszenierung begutachten dürfen, auch in der zugehörigen Episode #14 von Game Two hatte sie einen Paradeauftritt:

