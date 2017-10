Cosplay - Dieses Nova-Cosplay ist ein technisches Meisterwerk

Nova ist einigen von euch sicherlich aus dem Universum von StarCraft bekannt. Die blonde Ghost-Agentin, die den eigentlichen Namen November Terra trägt, kämpfte bereits gegen zahlreiche Zerg. Doch eines Tages verlangte der Nexus nach ihr und sie ist dem Ruf gefolgt. Damit durften sich auch die Spieler von Heroes of the Storm über die getarnte Scharfschützin freuen.

Diesbezüglich können die Spieler ihrer Assassine einen besonderen Skin verpassen. Als "Elite Skin" könnt ihr den Crius Tarnanzug in der Dominion-Variante tragen, entworfen vom Terranischen Dominion höchstselbst. Und jener Anzug diente der Cosplayerin Sveltana Quindt nun als Vorlage für ihr neuestes Outfit.

Außerordentlich bemerkenswert erscheint hierbei die technische Inszenierung der Nova-Aufmachung. Das Kostüm hat rundum diverse LED-Elemente verbaut, um das Kostüm schließlich zum Leben zu erwecken. Die einzelnen Teile fügen sich zu einem technischen Meisterwerk zusammen.

FINISHED ALL THE NOVA PIECES! So happy! 😆😆 Now I have to do the attachments and then finally photos!! @BlizzHeroes @Blizzard_Ent @adafruit pic.twitter.com/IQTN7dLAWo