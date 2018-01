Cosplay - Die besten Rainbow Six Siege-Cosplays

Zum Taktik-Shooter Rainbow Six Siege gibt es ein paar bemerkenswerte Cosplay-Inszenierungen. Wir haben die besten Cosplays ermittelt und eine kleine Auswahl für euch getroffen.

Die Spieler kommen auf die verrücktesten Ideen. Ein Cosplay zu Tom Clancy's Rainbow Six Siege mag einigen auf den ersten Blick vielleicht etwas unkonventionell erscheinen. Und dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Vorlage der einzelnen Operatoren ein hohes Maß an Potenzial verspricht, die Charaktere in irgendeiner Form nachzustellen.

Rainbow Six: Siege Mid-Season-Patch ab sofort auf dem Testserver verfügbar

Diverse Cosplayer haben es sich also nicht nehmen lassen und ihre favorisierten Operatoren in die Wirklichkeit transportiert. Die Arbeit einiger Cosplayer kann sich hier durchaus sehen lassen, während andere auf den nötigen Humor setzen und sich selbst nicht so ganz ernst nehmen. Nachfolgend haben wir die besten Rainbow Six Siege-Cosplays für euch. Viel Spaß damit!

Rainbow Six Siege - Best Cosplays!

Alex Zedra (@Alex_zedra) als Operator Caveira.

Nadilesca (@nadilesca) als Operator Valkyrie.

Nadilesca verkörpert ebenfalls eine authentische Inszenierung von Ela und IQ. Die junge Cosplayerin hat zudem vor einiger Zeit mit Ubisoft über die "Kunst des Cosplays" gesprochen. Hier geht Nadine Bärwald auf diverse Hintergründe ein und wie es zu der Inszenierung der Operatoren gekommen ist.

I wish you a merry christmas and peaceful days with your sweethearts. I thank you for all support this year❤#ThankYou pic.twitter.com/5Zoum9ufmZ — Nadilesca 🎀 (@nadilesca) 24. Dezember 2017

Sascha/ 샤샤 (@_Vladimir2) als Operator Dokkaebi.

"Not Pulse" (@Spawn613) als Operator Pulse. Seine Tarnung ist scheinbar aufgeflogen.

Blat Caveira (@Narine_Fox) als Operator Caveira.

Tatsuji (@rinknsr) als Operator Hibana.

Detaleader (@Detaleader) als Tachanka und Aspira Cosplay (aspiracosplay.com) als Valkyrie. Aspira Cosplay, namentlich Irina, hat vor einiger Zeit ein Interview gegenüber dem Ubiblog abgehalten, wo sie auf das Cosplay der Valkyrie und die Hintergründe der kunstvollen Verkleidungen eingeht:

Alizzle (@execyoot) als Operator Ash und Ela.

Eine Cosplay-Transformation, Nick Zhang wird zum Operator Ela.

Das Bild aus dem Aufmacher stammt übrigens von Anjuser (r/Anjuser) und verkörpert den Operator Blackbeard.

Eine schöne Inszenierung vom Operator Blitz haben wir auch noch entdeckt von HoMan Cheung (@originalgameruk). Laut eigener Angabe soll der Blendschild mit LED-Lichtern sogar auf Knopfdruck funktionieren.

Rainbow Six Siege - Funny Cosplays!

Shigs Raupe 糞虫ちゃん (@kusotan02) mit einer besonderen Hausmatte.

Kariyushi Orbach, eine Choreografie der japanischen C93 Siege via @siromegane3821.

Zum Abschluss gibt es noch eine kleine Parodie von J1gsawen und seinen Freunden im Friends-Stil!