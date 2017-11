Cosplay - Die besten Cosplays von der BlizzCon 2017

Blizzard durfte auf der BlizzCon 2017 mit Freunden und Fans aus der Community wie in jedem Jahr die hauseigenen Spiele feiern. Viele Cosplayer waren zugegen. Wir haben eine kleine Übersicht von den Cosplays erstellt, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Die BlizzCon 2017 ist vorüber und sie hat zahlreiche Fans nach Los Angeles gerufen. Neben den Entwicklern, Spielern und anderen Blizzard-Begeisterten gab es auch wieder eine Menge Cosplayer zu sehen, die ihre neuesten Kunstwerke präsentierten. Wir haben nachfolgend einige bemerkenswerte Cosplays für euch eingebunden, die ihr gesehen haben müsst!

Wir alle kennen Mei aus Overwatch. Die Cosplayerin Momokun hat eine spezielle Interpretion von Mei gezeigt, wo sie den sogenannten "Beekeeper"-Skin trägt.

My bee Keeper Mei cosplay! Shot by @DTJAAAAM 🖤🐝💛 pic.twitter.com/bkGFGxPUdg — Momokun @ cat house (@OMariahMallad) 4. November 2017

Während der Eröffnungszeremonie der BlizzCon 2017 hat Blizzard die neue Heldin Moira angekündigt. Und das Internet sowie die Besucher staunten nicht schlecht, als eine wahrhaftig gewordene Moira die Hallen der BlizzCon betrat. Die Entwickler haben das Moira-Cosplay bei HenchStudios in Auftrag gegeben, sodass es rechtzeitig zur BlizzCon 2017 präsentiert werden konnte.

Einige von euch haben ihn vielleicht schon auf der gamescom 2017 getroffen. Doomfist, ebenfalls von den Henchman Studios initiiert, war ebenfalls auf der BlizzCon 2017 vertreten. Seinem Schlag möchten wir lieber nicht am eigenen Leibe spüren!

Doomfist is mean muggin' you... reply with a GIF of how you'd react! pic.twitter.com/MW5K0tHANM — Henchmen Studios (@HenchStudios) 28. Oktober 2017

Die bekannte Cosplayerin Jessica Nigri war auch mit von der Partie und hat sich wie gewohnt in einer aufreizenden Interpretation von Alexstrasza zur Schau gestellt. Bei ihren Followern ist die sympathische Cosplayerin sehr beliebt, da sie sich selbst und die aufreizende Darstellung ihrer Kostüme eher weniger ernst nimmt.

Und ebenfalls nicht von schlechten Eltern ist Uther von hokuprops! Um ein größeres Bild zu erhalten, klickt gerne unten direkt auf das Bild, das direkt zum Instagram-Account führt.

Ein Beitrag geteilt von Chad Hoku (@hokuprops) am 24. Okt 2017 um 9:47 Uhr

Amouranth, die sich normalerweise ebenfalls recht freizügig auf ihren Fotos und in ihren Livestreams auf Twitch präsentiert, ist in die Haut von Sylvanas geschlüpft.

Eine Sonya aus dem Diablo- und Heroes of the Storm-Universum gab es ebenfalls zu sehen, die von Xeveria Nordskov inszeniert erschien.

Nachfolgend haben wir noch Alleria Windrunenr von K8sarkissian eingebunden. Sicherlich für viele ein Hingucker.

Alle Pharah-Main-Spieler durften sich am Cosplay von Kara Corvus erfreuen, die ihre Lieblingsheldin verkörpert hat. Bevor die Streamerin zur BlizzCon losfuhr, hat sie sich noch schnell einen Chai von Starbucks gegönnt!

Eine äußerst authentische Interpretation gab es von "Party Hanzo" zu sehen. RaeKayBro, wie er sich selbst nennt, hat sich auf jeden Fall ein paar Dollar für seinen Auftritt verdient!

Doch wo ein Hanzo ist, da ist der Zweite der "Shimada Brüder" nicht weit. Genji kam via Junkers Cosplay Inc. zur BlizzCon 2017.

Steel Barrel Cosplay belegte den dritten Platz beim Cosplay-Wettbewerb und nahm unter anderem an der Talk-Runde "Taking Your First Step on the Path to Cosplay" teil, die ihr nachträglich mit einem virtuellen Ticket für die BlizzCon 2017 ansehen könnt. Er nahm als Prophet Velen am Contest teil.

We got 3rd place in the costume contest!! What a crazy, amazing, wonderful adventure #blizzcon #Blizzcon17 #prophetvelen pic.twitter.com/flOJDPVeat — Steel Barrel Cosplay (@SteelBarrel) 4. November 2017

Little Sparkz, die ebenfalls an dieser Talk-Runde teilnahm, war unter anderem als Chromie zu sehen, die einige von euch sicherlich aus World of Warcraft oder Heroes of the Storm kennen dürften.

I want to be Chromie every year but have some decisions to make on the future of this one. Needs some rebuilding to survive another Blizzcon pic.twitter.com/H7euQVqvWA — Little Sparkz (@LittleSparkzLFG) 5. November 2017

Cosplays der etwas anderen Art

Auch Lowcost Cosplay war mit seiner Interpretation von Hanzo vertreten. Auf dem folgenden Bild sehen wir ihn gemeinsam mit Michael Chu, den Story-Writer, der maßgeblich für die Geschichte hinter den Overwatch-Charakteren und den entsprechenden Karten verantwortlich ist.

Answering the hard questions with Lowcost Cosplay! pic.twitter.com/DioAxwUXFT — Michael Chu (@westofhouse) 5. November 2017

Der bekannte YouTuber, der nahezu eine Million Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal zählt und regelmäßig Gaming-Content hochlädt, namens Jesse Cox, zeigte eine humorvolle Interpretation von Mei. Er hat sich scheinbar nicht so ganz ernst genommen, zeigte sich nachträglich aber außerordentlich dankbar für all die netten Leute, die mit ihm ein Foto machen wollten.

Die Brutmutter Zagara, die versuchte neue Zerg-Kinder auf der BlizzCon 2017 für sich zu gewinnen, fällt ebenfalls unter die Kategorie außerordentlich bemerkenswert und kreativ! Das Cosplay stammt von Lou und Lani @thelanisaz.

Ein Beitrag geteilt von Lou / Lani (@thelanisaz) am 3. Nov 2017 um 23:21 Uhr

Bill Doran und Brittany Doran haben ein Cosplay der etwas anderen Art erstellt. Sie sind zwar nicht selbst in die Rolle des Pobius geschlüpft, doch sie kreierten ein authentisches Replikat der Protoss-Drohne und begeisterten ganze Massen auf der BlizzCon 2017.

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss und deshalb haben wir nachfolgend noch das Cosplay von Laura "Kazul" Mercer eingebunden, die den ersten Platz beim Cosplay-Contest gewonnen hat. Ihre Interpretation von Hogger aus Warcraft überzeugte die Jury und alle Blizzard-Fans!

Bei dieser Übersicht handelt es sich nur um die besten Cosplays der Blizzcon 2017, die wir als solche empfinden. Möglicherweise seid ihr noch viel mehr Cosplayern begegnet, die allesamt einen guten Job mit ihrer Kunst machen. Wenn dem so ist, dann postet die entsprechenden Bilder gerne in unseren Kommentarbereich unterhalb dieses News-Artikels. Wir sind sehr gespannt!

