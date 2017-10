Cosplay - Bekanntes Cosplayer-Paar eröffnet neuen YouTube-Kanal 'maul X maja'

Ben Bergmann alias Maul Cosplay und Maja Felicitas Bergmann haben gemeinsam einen neuen YouTube-Kanal gegründet, der den Zuschauern zukünftig Tipps, Infos und diverse Einblicke in das Cosplayer-Leben bereithalten soll.

Update: In einem exklusiven Statement von Ben Bergmann gegenüber PlayNation.de bestätigte der Cosplayer, dass der neue Video-Content im wöchentlichen Rhythmus erscheinen soll. Demnach werdet ihr auf dem neuen YouTube-Kanal "maul X maja" stets mit aktuellen Inhalten versorgt sein.

Er gab uns weiter zu verstehen, dass er lediglich einen schönen Einblick hinter die Kulissen ihrer Arbeit aufzeigen und die Zuschauer in alle Bereiche des alltäglichen Lebens eines Cosplayer mitnehmen möchte.

"Ich möchte einfach die persönliche und normale Note beibehalten."

Er unterstreicht zudem, dass er hier keinen Wert auf dieses "Promi-Cosplayer-Gehabe" lege, das scheinbar von Zeit zu Zeit in einigen Bereichen der Szene auftritt, was wir wiederum auf ein bodenständiges Selbstbewusstsein deuten. Das Phänomen mit den vermeintlichen Promis gibt es selbstredend in vielen Bereichen, insbesondere auf YouTube vernehmen wir jüngst immer wieder Individuen, die sich selbst durch den YouTube-Hype nur allzu gern als Stars bezeichnen.

Auch wenn das Leben eines Cosplayers, der sein Hobby und seine Passion mit aller Kraft zum Beruf gemacht, auf den ersten Blick vllt. verrückt und außergewöhnlich erscheinen mag, so stehen hinter der aufgeblühten Social-Media-Fassade augenscheinlich immer noch fühlende Menschen.

Originalmeldung: Das bekannte Cosplayer-Paar, bestehend aus Ben Bergmann und Maja Felicitas Bergmann, ist am gestrigen Tage mit einem neuen YouTube-Kanal namens "maul X maja" durchgestartet.

Ben Bergmann tritt bereits seit einiger Zeit als Maul Cosplay in der Szene auf. Sein liebstes Cosplay sei unter anderem seine persönliche Inszenierung von Geralt von Riva aus dem "The Witcher-Fanchise", da die positive Resonanz hier unvorstellbar wäre. Das Gewand des Hexers zu tragen sei laut Aussagen im aktuellen Frage- und Antwort-Video ein persönliches Highlight. Vor einiger Zeit sorgte seine Kostümierung von Darth Maul ebenfalls für Aufsehen, den er zudem in dem beliebten Star Wars Fan-Film "DARTH MAUL: Apprentice" verkörperte. Parallel dazu gibt es ihn im Fan-Film von The Witcher zu sehen:

Doch auch Maja Felicitas Bergmann, die ihres Zeichens als Geschäftsführerin des Unternehmens Defcon Unlimited auftritt, konnte in der Vergangenheit beispielsweise mit ihrem Tomb Raider-Kostüm für Aufsehen sorgen. Ihr persönliches Lieblings-Cosplay sei laut "What was your FIRST cosplay?" ihr Zentauri-Cosplay. Defcon Unlimited, woran Ben Bergmann ebenfalls beteiligt ist, stellt eine kleine GmbH mit vier Mitarbeitern dar, die sich auf das Erstellen und die Produktion von Cosplays und alle zugehörigen Accessoires fokussiert.

Am 9. Oktober 2017 haben die beiden schließlich einen gemeinsamen YouTube-Kanal eröffnet, auf dem sie in Zukunft Content aus ihrem verrückten Leben als Cosplayer hochladen möchten.

Den Anfang machen drei Videos, durch die sich bereits Formatrichtungen ableiten lassen. So könnt ihr einige interessante Details in persönlichen FAQ-Videos erfahren, dürft hinter die Kulissen von Defcon Unlimited schauen oder die engagierten Cosplayer auf Reisen begleiten. Um einen adäquaten Ersteindruck zu erhalten, haben wir unterhalb der News ein Making Of-Video eingebunden, in dem ihr erfahrt, wie Ben den Flammenwerfer für das Joel-Cosplay aus The Last of Us gebastelt hat.

