Cosplay - Atemberaubend: Die besten Game of Thrones-Cosplays

Noch steht das Finale von Game of Thrones nicht zum Anschauen bereit. Die 8. Staffel lässt noch ein wenig auf sich warten, doch keine Sorge! Wir haben derweil ein paar aufregende Cosplay-Inszenierungen einzelner Charaktere für euch.

Die achte Staffel von Game of Thrones ist noch in weiter Ferne. Die Fans fiebern dem lang ersehnten Finale der Serie entgegen, doch ein wenig Geduld wird den Leuten noch abverlangt. Um die Wartezeit auf Staffel 8 zu verkürzen, haben wir nun ein paar bezaubernde Cosplays für euch recherchiert, die wir euch nachfolgend präsentieren wollen.

Auch hier gilt es allem voran die Arbeit der einzelnen Künstler zu würdigen, die zum Teil Wochen und Monate an einer Interpretation der Charaktere aus Game of Thrones gesessen haben. Die eindrucksvollsten Cosplays haben wir für nachfolgend für euch eingebunden.

Game of Thrones: Die tollsten Cosplays

Die White Walker Queen von Anastasya Raider (@Anastasya Raider).

Der einzig wahre König? King Joffrey Baratheon 2 von NarakuCostumes (@NarakuCostumes).

Lady Melisandre, die auch als "Die rote Priesterin" bekannt ist, von Xeveria Nordskov (@xeverianordskov).

Sophie Turner von GingerAle (@GrangeAir) und Arya Stark von Rita Saxon (@rita_saxon).

Der großartige Tyrion Lannister von Omar Milla (@z_omarmilla).

Das blinde Mädchen, Arya Stark, inszeniert von Christina Fink (@cosplayfink).

Karina von MilliganVick (@MilliganVick), sie haben ihre Daenerys Targaryen in Szene gesetzt.

Ygritte vom freien Volk der Wildlinge, inszeniert von Miss Skunk (@MissSkunk).

Daenerys Targaryen in einer weiteren Interpretation von GreatQueenLina (@greatqueenlina).

Petyr Baelish, Kleinfinger, entdeckt via kurganskiy.net.

Khal Drogo, der Fürst der Dothraki, von Maul Cosplay (@maul_cosplay).

Jon Snow, verkörpert von Knux Cosplay (@Knuxcosplay).

Olga Bondarenko (@olya_bony) als Daenerys Targaryen und Sergey Aku Shetuhin als Jon Snow.

