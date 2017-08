Conan Exiles - Xbox One-Version wird in Europa komplette Nacktheit enthalten

Das Spiel Conan Exiles aus dem Hause Funcom wird auch auf der Xbox One komplette Nacktheit bieten. Dies gilt jedoch nur für Europa - in den USA wird diese eingeschränkt. Der Spielinhalt konnte schon in der Vergangenheit für Aufsehen und Kontroversen sorgen.

Mit Conan Exiles wagt das Entwicklerstudio Funcom den Weg vom MMORPG im 'Conan der Barbar' - Universum in Richtung eines Open World-Survival-Games. Bereits Ende Januar erschien der Titel schon für den PC via Steam und findet im August auch seinen Weg in das Game Preview-Programm der Xbox One.

Die PEGI stört keine Nacktheit

Der Entwickler teilte jetzt mit, dass ein bekannter Faktor der PC-Version auch in der Xbox One-Variante enthalten sein wird - zumindest in Europa. Die Möglichkeit die eigenen Charaktere komplett nackt auszuziehen und so auch die Geschlechtsteile zu sehen, sorgte bei der PC-Version für einige Aufreger und verhalf dem Titel sicherlich auch zum großen Werbeeffekt, den das Spiel erfuhr. Die USA werden auf dieses "Feature" verzichten müssen und erhalten eine geschnittene Version, die die Nacktheit in gewisser Weise einschränkt. Wie genau dies aussehen werde, wurde nicht mitgeteilt. Es wurde aber angedeutet, dass die Implementierung von kompletter Nacktheit für Probleme mit der ESRB-Wertung gesorgt hätte und eine flächendeckende Veröffentlichung des Spiels in den USA damit nicht möglich gewesen wäre. Die PEGI verlieh dem Titel eine 18er-Wertung in Europa.

Diese Information gab es in einem Livestream, den die Entwickler von Conan Exiles veranstalteten. Das Video dazu findet ihr unter dieser News - die relevanten Punkte zum Thema Altersfreigabe findet ihr etwa ab Minute 23:51.

Das Spiel wird am 16. August in das Xbox Game Preview-Programm starten und die brandneue Erweiterung The Frozen North enthalten, die die Spielwelt um 70% vergrößen solle. Weitere Informationen zur Veröffentlichung der geplanten PlayStation 4-Version wurden nicht mitgeteilt.

